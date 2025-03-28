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Консул назвал момент, в который в Египте затонул батискаф с россиянами

Генконсул России: батискаф в Египте начал тонуть во время посадки пассажиров
Батискаф, при крушении которого в Хургаде погибли шестеро россиян, начал тонуть во время посадки туристов, сообщил генконсул России. Пассажиры сначала приняли происходящее за розыгрыш, но затем лодка резко просела на 1,5 м

Консул назвал момент, в который в Египте затонул батискаф с россиянами
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Туристическая подводная лодка в Египте, на которой погибли россияне, начала тонуть во время посадки пассажиров. Об этом сообщил генконсул России в стране Виктор Воропаев, передает ТАСС.

«Туристов доставили на платформу, к которой был пришвартован батискаф, началась посадка на него. Часть пассажиров уже разместилась внутри, часть оставалась на платформе, когда в салон начала заливаться вода. Очевидцы говорят, что сначала не поняли всей серьезности положения, думали, что это розыгрыш. Но когда батискаф резко просел на полтора метра, начали поспешно эвакуироваться», — заявил он.

Один из пассажиров рассказал дипломату, что вытолкнул членов свое семьи из батискафа, а сам выбирался из него, когда «почти вся кабина уже была в воде». Причины того, почему судно начало тонуть, выясняются, добавил Воропаев.

РБК направил запрос в Генконсульство России в Хургаде/

Батискаф «Синдбад» затонул во время подводной экскурсии у побережья Хургады в Египте утром 27 марта. На борту находились 45 российских туристов, включая детей. Погибли шесть россиян, в том числе двое детей. 38 российских граждан были спасены, 14 человек доставили в больницу, еще 24 человека разместили в отелях. В больницах на данный момент остаются восемь россиян, уточнил Воропаев.

Среди пассажиров батискафа были также граждане Индии, Норвегии и Швеции.

Как выглядит подводная лодка, на которой в Египте погибли россияне. Видео
Общество

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).

На фоне аварии все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады были отменены.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Елена Степанова
Египет Хургада батискаф Синдбад генконсул России
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