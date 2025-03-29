 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Капитана затонувшего в Египте батискафа отпустили под залог

Капитана батискафа «Синдбад», потерпевшего крушение у побережья египетского курортного города Хургады, отпустили под залог, сообщает газета Al-Masry Al-Youm.

Такое решение приняла прокуратура мухафазы Красное море, на территории которой произошла авария. С капитана — его имя Ахмед С. — также взяли подписку о невыезде.

Как пишет Al-Masry Al-Youm, следственные органы проверили все документы и лицензии, касающиеся батискафа и самой подводной прогулки, во время которой произошла трагедия. Следователи пришли к выводу, что лицензия на управление подводным аппаратом была действительна, а командир экипажа имел необходимую квалификацию.

Консул назвал момент, в который в Египте затонул батискаф с россиянами
Общество

«Синдбад» затонул утром в четверг, 27 марта. На борту находились 45 российских туристов, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции. Они отправились на экскурсию, во время которой предлагалось наблюдать за морской жизнью Красного моря.

При крушении шесть человек погибли, включая двоих детей. Еще 19 человек пострадали. Al-Masry Al-Youm со ссылкой на фотографии подлодки и заявления очевидцев отмечала, что батискаф не отплывал от платформы и потерпел крушение сразу после посадки пассажиров. Выжившие в аварии рассказали, что, когда они вошли на борт «Синдбада», вода начала заполнять его и он стал тонуть. То, что авария произошла во время посадки пассажиров, подтверждал и генконсул России в Египте Виктор Воропаев.

Следственный комитет России после произошедшего возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

Читайте РБК в Telegram.

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России

Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео

В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок

У россиян вырос уровень счастья

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

В России предложили ужесточить требования к такси

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Египет крушение лодки батискаф батискаф Синдбад туристы залог арест
Материалы по теме
В аварии батискафа в Хургаде погибли женщина и двое детей из Выборга
Общество
СК завел дело после гибели людей в батискафе в Египте
Общество
После крушения батискафа в Египте госпитализировали 14 россиян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
В США и Йемене стали чаще скачивать Signal после скандала с УолтцемТехнологии и медиа, 04:41
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, где нашла «свою Россию»Политика, 04:22
Трамп опубликовал ролик с обещанием защитить Гренландию от РоссииПолитика, 04:04
Капитана затонувшего в Египте батискафа отпустили под залогОбщество, 03:49
На Украине новую версию ресурсной сделки с США сравнили с репарациямиПолитика, 03:22
В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1Общество, 03:16
Росстат посчитал расходы семьи в 2024 году на «сведение концов с концами»Общество, 02:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мелони задалась вопросом, будет ли мир на Украине после ухода ТрампаПолитика, 02:36
Касаткина заявила, что будет представлять на соревнованиях АвстралиюСпорт, 02:03
Партия Порошенко заявила о маразме из-за обвинений в подыгрывании РоссииПолитика, 02:03
В промзоне Луганска начался пожар после падения обломков дроновПолитика, 01:34
Военного осудили за убийство, которое он пытался выдать за нападение ДРГОбщество, 01:13
Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской областиПолитика, 01:00
В Австралии легкомоторный самолет разбился во время авиашоу. ВидеоОбщество, 00:40