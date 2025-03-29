Капитана затонувшего в Египте батискафа отпустили под залог

Капитана батискафа «Синдбад», потерпевшего крушение у побережья египетского курортного города Хургады, отпустили под залог, сообщает газета Al-Masry Al-Youm.

Такое решение приняла прокуратура мухафазы Красное море, на территории которой произошла авария. С капитана — его имя Ахмед С. — также взяли подписку о невыезде.

Как пишет Al-Masry Al-Youm, следственные органы проверили все документы и лицензии, касающиеся батискафа и самой подводной прогулки, во время которой произошла трагедия. Следователи пришли к выводу, что лицензия на управление подводным аппаратом была действительна, а командир экипажа имел необходимую квалификацию.

«Синдбад» затонул утром в четверг, 27 марта. На борту находились 45 российских туристов, а также граждане Индии, Норвегии и Швеции. Они отправились на экскурсию, во время которой предлагалось наблюдать за морской жизнью Красного моря.

При крушении шесть человек погибли, включая двоих детей. Еще 19 человек пострадали. Al-Masry Al-Youm со ссылкой на фотографии подлодки и заявления очевидцев отмечала, что батискаф не отплывал от платформы и потерпел крушение сразу после посадки пассажиров. Выжившие в аварии рассказали, что, когда они вошли на борт «Синдбада», вода начала заполнять его и он стал тонуть. То, что авария произошла во время посадки пассажиров, подтверждал и генконсул России в Египте Виктор Воропаев.

Следственный комитет России после произошедшего возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.