Премьер Таиланда прервала заседание по туризму из-за землетрясения

Пхетхонгтан Чинават (Фото: Seksan Rochanametakul / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Video

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтан Чинават распорядилась прервать заседание по мониторингу туристической политики, чтобы провести срочное совещание по ситуации с землетрясением. Об этом пишет Thairath.

По информации издания, Чинават вместе с заместителем премьер-министра и министром внутренних дел Анутином Чанвиракулом и министром туризма и спорта Саравонгом Тиантонгом посетили Пхукет в рамках подготовки к проведению Глобальной конференции по устойчивому туризму (GSTC) 2026 года.

После сообщений о землетрясении премьер-министр приостановила правительственную встречу. Thairath отмечает, что губернатор Бангкока Чачачарт Ситтипхан приказал создать командный центр по землетрясениям в мэрии таиландской столицы.

28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. В Мьянме магнитуда составила 7,7, в Таиланде — 4,2, толчки также ощущались в некоторых регионах Китая. В столице Таиланда рухнуло строящееся высотное здание, для жителей Бангкока объявили эвакуацию из небоскребов.