Премьер Таиланда прервала заседание по туризму из-за землетрясения
Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтан Чинават распорядилась прервать заседание по мониторингу туристической политики, чтобы провести срочное совещание по ситуации с землетрясением. Об этом пишет Thairath.
По информации издания, Чинават вместе с заместителем премьер-министра и министром внутренних дел Анутином Чанвиракулом и министром туризма и спорта Саравонгом Тиантонгом посетили Пхукет в рамках подготовки к проведению Глобальной конференции по устойчивому туризму (GSTC) 2026 года.
После сообщений о землетрясении премьер-министр приостановила правительственную встречу. Thairath отмечает, что губернатор Бангкока Чачачарт Ситтипхан приказал создать командный центр по землетрясениям в мэрии таиландской столицы.
28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. В Мьянме магнитуда составила 7,7, в Таиланде — 4,2, толчки также ощущались в некоторых регионах Китая. В столице Таиланда рухнуло строящееся высотное здание, для жителей Бангкока объявили эвакуацию из небоскребов.
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