Страховая компания взяла на себя расходы по лечению пострадавших в Египте

Страховая компания взяла на себя расходы по эвакуации тел погибших и лечению пострадавших российских туристов при аварии батискафа у берегов Хургады в Египте. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу страховой компании ВСК, в которой были застрахованы все туристы.

«Страховка покрывает как лечение пострадавших в данной ситуации туристов, так и репатриацию тел погибших», — говорится в сообщении. В АТОР добавили, что пострадавшие туристы уже получают всю необходимую помощь.

Авария батискафа «Синдбад» произошла около 10:00 (11:00 мск) у побережья Хургады на расстоянии 1 км от берега во время регулярной подводной экскурсии. Всего на борту находилось 45 российских туристов, а также члены экипажа.



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