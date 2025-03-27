Страховая компания взяла на себя расходы по лечению пострадавших в Египте
Страховая компания взяла на себя расходы по эвакуации тел погибших и лечению пострадавших российских туристов при аварии батискафа у берегов Хургады в Египте. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу страховой компании ВСК, в которой были застрахованы все туристы.
«Страховка покрывает как лечение пострадавших в данной ситуации туристов, так и репатриацию тел погибших», — говорится в сообщении. В АТОР добавили, что пострадавшие туристы уже получают всю необходимую помощь.
Авария батискафа «Синдбад» произошла около 10:00 (11:00 мск) у побережья Хургады на расстоянии 1 км от берега во время регулярной подводной экскурсии. Всего на борту находилось 45 российских туристов, а также члены экипажа.
В результате аварии погибли пять россиян, двое из них — дети. Всего после крушения спасли 38 российских граждан, в больницу доставили 14 человек, еще 24 — разместили в отелях. Судьба остальных туристов неизвестна, отметили в Генконсульстве России в Хургаде.
После аварии все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады были отменены.
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