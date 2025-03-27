Генконсульство сообщило о судьбе спасенных с батискафа в Египте россиян
Из 45 российских туристов, попавших в аварию на батискафе в Египте, большую часть спасли и доставили в их гостиницы, а также больницы Хургады, сообщили в Генконсульстве России в стране.
В диппредставительстве уточнили, что состояние здоровья спасенных не вызывает опасений. При этом судьба нескольких туристов еще неясна. Четверо пассажиров погибли.
В консульстве отметили, что все пассажиры были российскими туристами от компании «Библио Глобус», среди них числились и несовершеннолетние.
Авария произошла на прогулочном батискафе «Синдбад» утром 27 марта на расстоянии одного километра от берега, когда судно, принадлежащее одноименной гостинице, шло по маршруту регулярной подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа.
Ранее в январе в Таиланде автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП. Туристы тогда ездили в регионе Паттайя на однодневную экскурсию, а по возвращении попали в аварию. Они все остались живы.
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