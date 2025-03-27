 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Генконсульство сообщило о судьбе спасенных с батискафа в Египте россиян

Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: me2resh / X
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: me2resh / X
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: me2resh / X

Из 45 российских туристов, попавших в аварию на батискафе в Египте, большую часть спасли и доставили в их гостиницы, а также больницы Хургады, сообщили в Генконсульстве России в стране.

В диппредставительстве уточнили, что состояние здоровья спасенных не вызывает опасений. При этом судьба нескольких туристов еще неясна. Четверо пассажиров погибли.

В консульстве отметили, что все пассажиры были российскими туристами от компании «Библио Глобус», среди них числились и несовершеннолетние.

Батискаф «Симбад»

Авария произошла на прогулочном батискафе «Синдбад» утром 27 марта на расстоянии одного километра от берега, когда судно, принадлежащее одноименной гостинице, шло по маршруту регулярной подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа.

Ранее в январе в Таиланде автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП. Туристы тогда ездили в регионе Паттайя на однодневную экскурсию, а по возвращении попали в аварию. Они все остались живы.

Читайте РБК в Telegram.

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Египет батискаф российские туристы
Материалы по теме
В Хургаде четыре российских туриста погибли во время тура на батискафе
Общество
На Шри-Ланке туристка из России высунулась из поезда ради фото и погибла
Общество
Стало известно состояние попавших в аварию в Таиланде российских туристов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Прокуратура запросила 15,5 лет тюрьмы для экс-главы испанского футболаСпорт, 14:35
В 2024 году жители Москвы стали покупать меньше водкиВино, 14:30
Создатель TikTok возглавил рейтинг богатейших людей КитаяИнвестиции, 14:26
Брусникина заявила, что новые правила для театров вызывают опасенияLife, 14:24
В Магаданской области при сходе лавины погибли четверо туристовОбщество, 14:18
МИД Италии заявил о длительной работе над проблемой Ariston в РоссииПолитика, 14:17
Генконсульство сообщило о судьбе спасенных с батискафа в Египте россиянОбщество, 14:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Владельцев ТЭК Ростовской области обязали усилить защиту от БПЛАПолитика, 14:11
Стали известны дата и место прощания с военкором Анной ПрокофьевойОбщество, 14:09
Как выглядит подлодка, на которой в Египте погибли россияне. ФотоОбщество, 14:08
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
На Пхукете задержали россиянина за торговлю марихуанойОбщество, 14:00
В аппарате омбудсмена заявили о трудностях с возвращением детей из ЕСПолитика, 13:58
«Прожить один день» и другие способы сберечь отношения в трудные временаPro, 13:58