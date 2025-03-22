Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете
На таиландском острове Пхукет перевернулся автобус с российскими туристами. Пострадали четыре человека, сообщил ТАСС генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов.
«По информации таиландских правоохранительных органов, в автобусе находились 35 российских туристов, четверо с легкими травмами были доставлены в госпиталь для обследования», — сказал он и добавил, что сейчас всех туристов уже выписали из больницы.
Всего в автобусе ехали 38 человек, трое из них — граждане Таиланда, остальные — россияне, отметил суперинтендант полицейского участка. По данным Thai Post, в полицию сообщили об аварии в 17:10 по местному времени (13:10 мск). ДТП произошло на двухполосной дороге между пляжами Камала и Патонг.
Перевернувшийся автобус перекрыл дорогу. Местные власти порекомендовали водителям избегать использования этого маршрута. Около часа назад автобус подняли с помощью крана.
Ранее, в феврале, двое россиян попали в ДТП с экскурсионным автобусом на Пхукете. В госпитале «Патонг» сообщили, что состояние их здоровья опасений не вызывает, от госпитализации россияне отказались.
Тогда водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля.
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