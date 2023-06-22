Почему туристический батискаф «Титан» повторил судьбу «Титаника»

22 июня, по прогнозам Береговой охраны США, на спускавшемся к «Титанику» батискафе «Титан» с пятью людьми на борту закончился кислород. Как начиналась эта история и какие у нее могут быть последствия — в материале РБК

Подводный роботизированный аппарат Victor 6000 (Фото: Olivier Dugornay / Ifremer / Reuters)

Как пропал «Титан»

О том, что туристический батискаф «Титан» американской компании OceanGate пропал во время погружения к обломкам лайнера «Титаник», стало известно 19 июня. На его борту пять человек: три туриста — британский миллиардер и путешественник 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также генеральный директор OceanGate 61-летний Стоктон Раш и пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле.

Команда приступила к погружению утром 18 июня — к месту крушения «Титаника» (примерно в 1,4 тыс. км от американского побережья и в 700 км от канадского острова Ньюфаундленд, откуда стартовала экспедиция) ее доставило канадское судно Polar Prince.

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Через 1 час 45 минут после погружения связь с «Титаном» пропала. Вечером 20 июня (здесь и далее время московское) представитель северо-восточного подразделения Береговой охраны США Джейсон Фредерик сообщил, что запасов воздуха у пропавшего экипажа остается еще на 40–41 час. По прогнозам американской службы, к 14:08 22 июня они могли иссякнуть. При этом Береговая охрана намерена продолжать поиски батискафа.

В тот же день служба сообщила об обнаружении неких обломков на дне обследуемого района, отметив, что эксперты работают над их идентификацией.

Издание Insider приводит две версии случившегося. Первый вариант — «катастрофический сбой», или аварийная ситуация на борту, например течь или сбой питания. Электронные системы навигации и управления могли выйти из строя в результате короткого замыкания. Корпус батискафа мог быть поврежден или разрушен из-за внешнего давления. Вторая версия — «Титан» застрял в обломках «Титаника» на глубине 3,8 км. При этом неясно, добрался ли аппарат до дна в принципе.

Британский трансатлантический лайнер «Титаник» затонул 10 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Это произошло во время его первого рейса из Великобритании в США. На борту находились 2,2 тыс. человек, из них 1,5 тыс. погибли. Обломки «Титаника» находятся на глубине 3,8 тыс. м. Их обнаружили в 1985 году.

Как идут поиски батискафа

Поскольку часть Атлантического океана, где пропал батискаф, находится в юрисдикции США, поисковую операцию возглавляет Береговая охрана США. Канада направила в зону поиска военный самолет, который предназначен и оборудован для поиска подлодок и надводных кораблей. Франция отправила на поиски свое океанографическое судно «Аталант» с глубоководным автономным аппаратом. К поискам также подключилась Великобритания — она направила в зону операции дистанционно управляемый глубоководный аппарат Juliet. Общая площадь поиска составила 25,9 тыс. кв. км.

Батискаф «Титан» имеет цилиндрическую форму, наружный корпус сделан из углеродного волокна, внутренний — из титана; толщина его стенок — 12,7 см, в одной из торцевых полусфер — иллюминатор диаметром 38 см. Длина аппарата — 6,7 м, ширина — 2,8 м, высота — 2,5 м, масса — 11,3 т; максимальная скорость движения — 3 узла (5,6 км/ч), максимальное время погружения — 96 часов. На борту могут находиться максимум пять человек. Люк в «Титан» открывается только снаружи.

Эксперты называют спасение «Титана» чрезвычайно сложной задачей. В операции задействованы снабженные камерами телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА), которым предстоит обнаружить пропавший батискаф. Это непросто само по себе, не говоря уже о глубине, на которой им приходится работать: ТНПА управляют с поверхности с помощью кабелей — чтобы осмотреть дно в этом месте, нужно около 5–6 км таких кабелей; у находившегося же рядом коммерческого трубоукладочного судна Deep Energy, которое прибыло к месту поисков 20 июня, были только 3-километровые кабели. В мире в целом таких глубоководных ТНПА очень мало. Но даже если «Титан» найдут, говорят опрошенные канадским каналом CBC эксперты, надо понять, как прикрепить трос, чтобы поднять батискаф на поверхность; подъем аппарата займет минимум несколько часов.

К утру 22 июня к поискам батискафа подключились еще десять судов и несколько подводных лодок. Накануне французский корабль «Аталант» доставил в район поисков подводный роботизированный аппарат Victor 6000, который может работать на глубине более 4 км. У него хорошая маневренность, есть возможность передавать изображение с большой глубины и способность с помощью двух механических манипуляторов устранять препятствия, которые, возможно, не позволили «Титану» подняться на поверхность.

О каких рисках OceanGate предупреждала туристов

Компания OceanGate начала организовывать подводные туры в 2017 году. Первое успешное погружение к «Титанику» состоялось в 2021-м. При этом в портфеле компании есть еще несколько локаций, которые могут выбрать туристы. На 2023 год, согласно расписанию на сайте OceanGate, были запланированы 13 экспедиций к затонувшему лайнеру, каждая продолжительностью восемь дней.

Общее время погружения на дно океана составляет восемь часов — большая часть этого времени уходит на погружение и всплытие батискафа. В команду входят два члена экипажа и три пассажира. Стоимость участия в экспедиции для туриста составляет $250 тыс. Поначалу компания назначила цену, взяв за основу проиндексированную на инфляцию стоимость каюты уровня «люкс» в «Титанике», — около $100 тыс., затем она была поднята вдвое.

OceanGate владеет двумя батискафами: «Титаном» и «Циклопом 1», которые используются в экспедициях в зависимости от назначения. Если «Титан» — глубоководный аппарат, преимущественно задействованный для подводного туризма, то «Циклоп 1» в компании предоставляют для исследовательских целей (он погружается на меньшую глубину). Как указано на сайте, «Титан» — «единственный в мире подводный аппарат из углеродного волокна, способный погрузить пять человек на глубину 4 тыс. м».

При этом батискаф для погружения к «Титанику» не классифицирован, хотя это входит в требования большинства крупных морских операторов. В компании отсутствие классификации от Американского бюро судоходства, регистра Ллойда (крупнейшее классификационное общество в мире) объясняют тем, что «инновации находятся за пределами уже принятой системы», отмечая, что «инновации часто выходят за рамки существующей отраслевой парадигмы».

«В то время как классификационные агентства готовы проводить сертификацию новых и инновационных проектов и идей, они часто имеют многолетний цикл утверждения из-за отсутствия ранее существовавших стандартов», — указывают также в компании. «Предоставление сторонней организации информации о каждом новшестве до того, как оно будет подвергнуто тестированию в реальных условиях, является проклятием для быстрых инноваций», — резюмируют в компании. Также OceanGate указывает, что только «Титан» использует систему мониторинга в реальном времени для контроля за состоянием корпуса во время погружения, а команда, отвечающая за экспедиции, оценивает риски по 25 факторам.

Журналист CBS Дэвид Пог совершил на «Титане» погружение к «Титанику» в 2022 году. По его словам, перед этим ему пришлось подписать документ о том, что он осведомлен: аппарат является экспериментальным и не был одобрен каким-либо классифицирующим агентством. «По сути, это был список из восьми абзацев, описывающих способы, которыми вы можете стать навсегда инвалидом или быть убиты. Все учтено. Вы мало что можете сделать, если что-то пойдет не так», — заявил Пог порталу NPR. При этом отсутствие классификации батискафа никак не влияет на возможность осуществления экспедиций — все они проходят в международных водах, а потому OceanGate не могут обязать классифицировать «Титан».

Президент исторического общества дайвинга США Джон Каунсил отмечает, что OceanGate играет «в собственной лиге». Подводный туризм существует уже несколько десятилетий, но только «Титан» доставляет людей на глубину до 4 км.

Какими могут быть последствия для отрасли подводного туризма

Подобные экстремальные путешествия не относятся к сфере туризма и законодательно никак не регулируются, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Американский Закон о безопасности пассажирских судов 1993 года, который регулирует эксплуатацию пассажирских подводных аппаратов и требует, чтобы они были зарегистрированы в Береговой охране, не распространялся на «Титан», поскольку он не плавал под американским флагом и не работал в американских водах, объяснял The New York Times Сальватор Меркольяно, доцент кафедры морской истории в Университете Кэмпбелла в Северной Каролине.

Конвенция ООН по морскому праву предполагает, что на борту судна, находящегося в международных, то есть нейтральных водах, действуют законы того государства, под флагом которого это судно идет, отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Но законам какой страны подчинялся на момент погружения батискаф «Титан» — неясно, говорит юрист. «Насколько известно из открытых источников, компания-владелец базируется на Багамских островах, то есть не на территории США, но даже эта информация не представляет большой ценности, поскольку морское право предполагает возможность выбрать флаг любой другой страны. Опять же, насколько это известно, батискаф не был сертифицирован, то есть можно предположить, что де-юре он даже не может быть признан судном», — отмечает Федюкин.

Таким образом, деятельность владельца «Титана» с точки зрения права находится в максимально серой зоне, констатирует эксперт. Впрочем, у владельцев компании, где бы они ни находились территориально, по умолчанию возникали риски привлечения их к гражданско-правовой и даже уголовной ответственности в связи с причинением вреда здоровью и жизни клиентам, считает Федюкин. «Есть публикации, указывающие на то, что якобы клиентов обязывали подписать отказ от претензий к компании, но на практике сила такого «документа», если он надлежащим образом нотариально не заверен, стремится к нолю, в случае если риски причинения вреда и здоровью или гибели клиента реализованы», — добавляет Федюкин. Поэтому эксперт не исключает, что в обозримом будущем к компании и ее владельцам будут поданы иски от родственников тех, кто оказался на борту батискафа в момент его исчезновения.

Главный специалист Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук Евгений Черняев считает, что после этого инцидента регулирование сферы частных погружений в нейтральных водах должно ужесточиться. «Сейчас на «Титане» больше нарушений, чем было на «Титанике». Надо, чтобы закон не давал такого делать», — сказал он. Сам Черняев совершил более 80 погружений к «Титанику», будучи одним из пилотов подводного обитаемого аппарата «Мир», который в середине 1990-х годов спускался к обломкам во время съемок художественного фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона. По его словам, батискафу «Титан» не рекомендовали опускаться глубже 3 км; его конструкция также не была оптимальна с точки зрения безопасности. «Пилот должен был понимать, что такой цилиндрический корпус из титана не терпит циклических нагрузок (периодически повторяющаяся нагрузка с регулярно возникающими напряжениями в материале, что способствует образованию трещин. — РБК), достаточно иметь на одной точке прогиб, и все разрушится», — отмечает эксперт. Оптимальная с точки зрения противостояния внешнему давлению форма — сфера, но при сопоставимых размерах в ней помещается меньший экипаж, отмечает эксперт. «В данном случае люди думали о деньгах, а не о безопасности пассажиров», — резюмирует Черняев.