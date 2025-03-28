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В аварии батискафа в Хургаде погибли женщина и двое детей из Выборга

Обстановка на месте крушения батискафа &laquo;Синдбад&raquo; в Красном море у берегов Хургады, Египет, 27 марта 2025&nbsp;г.
Обстановка на месте крушения батискафа «Синдбад» в Красном море у берегов Хургады, Египет, 27 марта 2025 г. (Фото: Ali Awad / XinHua / Global Look Press)

Женщина и двое детей из Выборга погибли в аварии батискафа в Хургаде, сообщила администрация Выборгского района Ленинградской области.

«В батискафе, потерпевшем накануне крушение у побережья города Хургада в Египте, среди пассажиров находилась многодетная семья Гордеевых из Выборга. Мать и двое детей погибли», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что отец и один из сыновей находятся в больнице. Информации об их состоянии нет.

Батискаф «Синдбад» затонул у побережья Хургады в Египте утром 27 марта. На борту подводной лодки находились 45 российских туристов. В результате аварии погибли шесть россиян, в том числе двое детей. 38 российских граждан были спасены, 14 человек доставили в больницу.

Среди пассажиров батискафа также были граждане Индии, Норвегии и Швеции.

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Генконсул России в Египте Виктор Воропаев сообщил, что батискаф начал тонуть во время посадки пассажиров.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

После крушения «Синдбада» все экскурсии на батискафах в районе Хургады были отменены.

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Египет Хургада Россия туристы Выборг Ленинградская область батискаф Синдбад
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