В Хургаде четыре российских туриста погибли во время тура на батискафе
При аварии батискафа на египетском курорте Хургада погибли четверо российских туристов, сообщило генконсульство России.
«На расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа», — рассказали в генконсульстве.
Авария произошла 27 марта около 10:00. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, включая детей. Все они — российские граждане, уточнили в генконсульстве. Туристы прибыли от компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте — «ALS Tour»).
В генконсульстве отметили, что, по первоначальным данным, большая часть находившихся на борту пассажиров спасены. Их доставили в свои гостиницы и больницы Хургады. «Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется», — говорится в сообщении.
«Библио Глобус» подтвердил РБК факт инцидента.
Российские дипломаты в настоящий момент находятся на пирсе гостиницы «Синдбад», уточнили в диппредставительстве.
Согласно информации на сайте гостиницы «Синдбад», во время экскурсии батискаф погружается на глубину 25 м. На судне оборудованы 44 пассажирских места, два места пилота и смотровое окно для каждого пассажира.
Египетский новостной портал Sada El Balad и газета Al-Masry Al-Youm пишут, что в результате аварии погибли шесть человек. Данные о числе пострадавших разнятся: по версии Sada El Balad, — 19 человек, по данным Al-Masry Al-Youm — девять пассажиров, четверо из которых в критическом состоянии. По информации Sada El Balad, батискаф затонул перед пристанью отеля Marriott.
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