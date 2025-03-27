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В Хургаде четыре российских туриста погибли во время тура на батискафе

В Хургаде погибли 4 россиянина во время экскурсии на батискафе «Синдбад»
Прогулочный батискаф, на борту которого находились 45 российских туристов, затонул у берегов Египта. Погибли четыре человека. Судьба еще нескольких туристов пока выясняется, сообщило генконсульство России в Хургаде

Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: me2resh / X
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: me2resh / X
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: Sindbad Club
Фото: me2resh / X

При аварии батискафа на египетском курорте Хургада погибли четверо российских туристов, сообщило генконсульство России.

«На расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа», — рассказали в генконсульстве.

Авария произошла 27 марта около 10:00. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, включая детей. Все они — российские граждане, уточнили в генконсульстве. Туристы прибыли от компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте — «ALS Tour»).

В генконсульстве отметили, что, по первоначальным данным, большая часть находившихся на борту пассажиров спасены. Их доставили в свои гостиницы и больницы Хургады. «Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется», — говорится в сообщении.

«Библио Глобус» подтвердил РБК факт инцидента.

Российские дипломаты в настоящий момент находятся на пирсе гостиницы «Синдбад», уточнили в диппредставительстве.

Согласно информации на сайте гостиницы «Синдбад», во время экскурсии батискаф погружается на глубину 25 м. На судне оборудованы 44 пассажирских места, два места пилота и смотровое окно для каждого пассажира.

Египетский новостной портал Sada El Balad и газета Al-Masry Al-Youm пишут, что в результате аварии погибли шесть человек. Данные о числе пострадавших разнятся: по версии Sada El Balad, — 19 человек, по данным Al-Masry Al-Youm — девять пассажиров, четверо из которых в критическом состоянии. По информации Sada El Balad, батискаф затонул перед пристанью отеля Marriott.

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Теги
Милена Костерева, Елена Степанова Елена Степанова
Египет Хургада туристы экскурсия путешествия море
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