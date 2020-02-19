Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» нацеленными на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» ограничениями в отношении Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам на военной авиабазе Эндрюс, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Сегодня утром мы ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы. Посмотрим, что получится. Мы очень внимательно следим за Венесуэлой», — сказал он.

Минфин США ввел санкции против структуры «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading. Причиной стала работа в нефтяном секторе Венесуэлы. Активы компании в юрисдикции США должны заблокировать, а американским лицам запретили вести с ней бизнес.

Помимо этого ограничения могут коснуться европейских и азиатских компаний, которые сотрудничают с Rosneft Trading. В американском Минфине отметили, что до 20 мая физические и юридические лица не из США могут свернуть сотрудничество с «дочкой» «Роснефти» без риска попасть под санкции.