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Политика ,  
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Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» нацеленными на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» ограничениями в отношении Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам на военной авиабазе Эндрюс, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Сегодня утром мы ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы. Посмотрим, что получится. Мы очень внимательно следим за Венесуэлой», — сказал он.

«Роснефть» назвала санкции США «правовым произволом»
Бизнес

Минфин США ввел санкции против структуры «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading. Причиной стала работа в нефтяном секторе Венесуэлы. Активы компании в юрисдикции США должны заблокировать, а американским лицам запретили вести с ней бизнес.

Помимо этого ограничения могут коснуться европейских и азиатских компаний, которые сотрудничают с Rosneft Trading. В американском Минфине отметили, что до 20 мая физические и юридические лица не из США могут свернуть сотрудничество с «дочкой» «Роснефти» без риска попасть под санкции.

МИД объяснил новые санкции США нечестной конкуренцией
Экономика

«Роснефть» назвала ограничения «правовым произволом» и посчитала их незаконными. Компания сообщила, что реализует проекты в Венесуэле в соответствии с международным и национальным законодательством и не преследует политические цели в своей деятельности. «Роснефть» заявила, что ее проекты на территории Венесуэлы связаны с обеспечением возврата ранее сделанных инвестиций и с реализацией долгосрочных коммерческих интересов.

Теги: Дональд Трамп, американские санкции, Венесуэла, «Роснефть»
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