«Роснефть» назвала санкции США «правовым произволом»

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Санкции США, введенные против «дочки» «Роснефти», нефтетрейдера Rosneft Trading, незаконны, необоснованы и представляют из себя «правовой произвол». Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в РБК.

«Роснефть» реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства. В ходе реализации своих проектов компания осуществляет исключительно коммерческую деятельность, действуя в интересах акционеров, и не преследует политические цели», — говорится в заявлении.

В компании напомнили, что «Роснефть» начала инвестировать в экономику Венесуэлы задолго до того, как против этой страны были введены санкции. Вся деятельность компании в этой стране сейчас основана на реализации проектов в соответствии с заключенными еще до санкций контрактами. Эта деятельность «направлена на обеспечение возврата ранее сделанных инвестиций и реализацию долгосрочных коммерческих интересов», подчеркнули в «Роснефти».

Отдельно в компании отметили, что санкции против нефтетрейдинговой «дочки» «Роснефти» носят избирательный характер, поскольку к другим компаниям, в том числе американским, которые осуществляют такую же деятельность в Венесуэле, претензий Вашингтон не предъявляет. «При этом Минфин США не представил никаких доказательств противозаконной деятельности компании, а также нарушения введенных США односторонних ограничений», — говорится в заявлении.

В «Роснефти» пообещали рассмотреть варианты юридической защиты против действий США.