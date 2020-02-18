МИД объяснил новые санкции США нечестной конкуренцией
Очередные американские санкции свидетельствуют о желании США создать преимущества для национальных компаний на глобальных рынках, которые не выдерживают «честной конкуренции» с российскими предприятиями. Об этом говорится в комментарии МИДа в связи с ограничительными мерами Вашингтона против дочерней компании «Роснефти» Rosneft Trading.
В сообщении отмечается, что действия США «все сильнее» подрывают свободу международной торговли и способствуют международной напряженности. Санкционная политика может только усугубить кризис в отношениях между США и Россией, но не повлияет на международную политику Москвы, говорится в комментарии. В частности, при помощи экономических мер Вашингтон не добьется перемен в российском взаимодействии с властями Венесуэлы, Сирии, Ирана, отметили в ведомстве.
Минфин США сообщил о включении дочерней компании «Роснефти» Rosneft Trading в санкционный список 18 февраля. Причиной этого стали обвинения в «работе в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Компания попала в санкционный список SDN, что означает блокировку активов в юрисдикции США и запрет для американских граждан вести с ней какие-либо дела. При этом санкции не распространяются на материнскую компанию «Роснефть».
На прошлой недели в санкционный список США также попали три российские компании, которые занимаются производством вертолетов, а также ракетной и космической техники. Как сообщили в Госдепе, санкции ввели из-за нарушений предприятиями американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения. Российское посольство в США сочло меры «очередным всплеском русофобии» и отметило, что действия американских властей направлены на обеспечение «узкоконъюнктурных интересов» страны на мировом рынке оборонных технологий.