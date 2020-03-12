США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле

Минфин страны считает, что компания переняла поставки сырой венесуэльской нефти у Rosneft Trading, после того как та попала под санкции в феврале. Обе компании покупают «значительную» долю экспортной нефти страны, заявили в США

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Министерство финансов США объявило, что вводит ограничения в отношении еще одной дочерней структуры «Роснефти». В Вашингтоне считают, что TNK Trading International S.A. занимается «продажей и транспортировкой нефти из Венесуэлы», говорится в заявлении Минфина США.

Компания зарегистрирована в Швейцарии и находится под контролем «Роснефти», говорится в сообщении. Ранее TNK Trading International S.A. была трейдинговой структурой ТНК-ВР, она перешла под контроль «Роснефти», после того как компания консолидировала 100% ТНК-ВР в 2013 году.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать новые санкции США.

В Минфине полагают, что TNK Trading International S.A. переняла поставки Rosneft Trading, после того как США ввели санкции в отношении последней в феврале.

Совместно на TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading приходится «значительная» доля венесуэльского экспорта нефти, говорится в сообщении Минфина США. В январе TNK Trading International S.A. купил около 14 млн барр. сырой нефти у государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, уточнило ведомство.