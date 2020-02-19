Кремль счел санкции США против «дочки» «Роснефти» незаконными

Дмитрий Песков (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Введенные Минфином США санкции против структуры «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading — не повлияют на российско-венесуэльские отношения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобная рестрикция, которую мы считаем незаконной с точки зрения международного права, никоим образом не может повлиять на двусторонние отношения с Венесуэлой», — отметил он.

Песков также напомнил, что «Роснефть» планирует изучить возможность обращения в суд из-за действий США.

Минфин США ввел санкции против «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading 18 февраля. Американская сторона объяснила свое решение работой компании в нефтяном секторе Венесуэлы. Согласно ограничительным мерам, активы Rosneft Trading в юрисдикции США будут заблокированы. Помимо этого санкции могут ввести против сотрудничающих со структурой «Роснефти» компаний.