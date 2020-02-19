«Роснефть» не раскрыла размер долга Венесуэлы после санкций США

«Роснефть» впервые не опубликовала размер долга венесуэльской PDVSA, который та погашала перед российской госкомпанией нефтью. На конец третьего квартала 2019 года этот долг составлял $800 млн

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Нефтяная компания «Роснефть», которая в среду представила отчет за четвертый квартал и весь 2019 год, не раскрыла ежеквартальные показатели задолженности венесуэльской госкомпании PDVSA по выданным ей денежным авансам. Обычно эти показатели, последовательно сокращающиеся с 2017 года, публиковались в презентации «Роснефти», которая сопровождает ее финансовую отчетность.

На конец третьего квартала 2019 года долг PDVSA перед «Роснефтью» составлял $0,8 млрд без учета процентов, сообщала российская компания в ноябре. Этот долг образовался в результате авансов, которые «Роснефть» выдавала венесуэльской компании в предыдущие годы за предстоящие поставки нефти.

В ходе конференц-звонка, посвященного финансовым результатам, топ-менеджеры «Роснефти» не ответили на вопросы аналитиков о том, сколько было погашено предоплат Венесуэле в четвертом квартале 2019 года. «У нас идет все по графикам, и более детальной информации мы не раскрываем», — сказал вице-президент по коммерции и логистике «Роснефти» Отабек Каримов. По его словам, «работа [с Венесуэлой] состоит исключительно в возвращении полностью ранее сделанных предоплат».

Сумма предоплат на пике достигала $6 млрд. Рынок внимательно следил за этой информацией, поскольку она приоткрывала завесу над коммерческими отношениями «Роснефти» и PDVSA.