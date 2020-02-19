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Бизнес ,  
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«Роснефть» не раскрыла размер долга Венесуэлы после санкций США

«Роснефть» впервые не опубликовала размер долга венесуэльской PDVSA, который та погашала перед российской госкомпанией нефтью. На конец третьего квартала 2019 года этот долг составлял $800 млн
Роснефть ROSN ₽452,2 -2,69% Купить
Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Нефтяная компания «Роснефть», которая в среду представила отчет за четвертый квартал и весь 2019 год, не раскрыла ежеквартальные показатели задолженности венесуэльской госкомпании PDVSA по выданным ей денежным авансам. Обычно эти показатели, последовательно сокращающиеся с 2017 года, публиковались в презентации «Роснефти», которая сопровождает ее финансовую отчетность.

На конец третьего квартала 2019 года долг PDVSA перед «Роснефтью» составлял $0,8 млрд без учета процентов, сообщала российская компания в ноябре. Этот долг образовался в результате авансов, которые «Роснефть» выдавала венесуэльской компании в предыдущие годы за предстоящие поставки нефти.

«Роснефть» сообщила о ситуации с долгами Венесуэлы и Иракского Курдистана
Бизнес

В ходе конференц-звонка, посвященного финансовым результатам, топ-менеджеры «Роснефти» не ответили на вопросы аналитиков о том, сколько было погашено предоплат Венесуэле в четвертом квартале 2019 года. «У нас идет все по графикам, и более детальной информации мы не раскрываем», — сказал вице-президент по коммерции и логистике «Роснефти» Отабек Каримов. По его словам, «работа [с Венесуэлой] состоит исключительно в возвращении полностью ранее сделанных предоплат».

Сумма предоплат на пике достигала $6 млрд. Рынок внимательно следил за этой информацией, поскольку она приоткрывала завесу над коммерческими отношениями «Роснефти» и PDVSA.

Однако во вторник, 18 февраля, Минфин США ввел санкции против трейдинговой «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading за «работу в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским лицам запрещается вести с ней какой-либо бизнес.

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы
Бизнес

Российская госкомпания назвала эти санкции незаконными, отметив, что Минфин США не представил никаких доказательств того, что «Роснефть» как-либо нарушала санкционный режим в отношении Венесуэлы. В сообщении «Роснефти» подчеркивается, что санкции США являются «актом правового произвола», в то время как российская компания стала крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США. «Вся информация по санкциям находится в официальном пресс-релизе компании, компания работает стабильно», — отметил в среду Каримов.

PDVSA возвращает долги перед «Роснефтью» физическими поставками нефти. В результате «Роснефть» стала крупнейшим экспортером венесуэльской нефти (забирает от 50 до 70% ежемесячных объемов). Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил на брифинге в Госдепартаменте США 18 февраля, что Rosneft Trading сейчас торгует 70% венесуэльской нефти «в обход американских санкций».

Венесуэла отдает долги «Роснефти» нефтью, оценивающейся с большими дисконтами, скидки достигают $20–30 за баррель, сказал Financial Times эксперт по Латинской Америке Baker Institute Франциско Мональди. Соответственно, чем дешевле нефть, тем больше ее может забрать «Роснефть» в счет долга.

Авторы: Иван Ткачёв, Алина Фадеева
Теги: «Роснефть», Венесуэла
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