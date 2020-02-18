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США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы

Власти США ввели санкции против одной из структур «Роснефти». В санкционный список с блокировкой активов в американской юрисдикции внесена компания Rosneft Trading, материнскую компанию эти санкции не затрагивают
Фото: Jorge Silva / Reuters

Минфин США включил в санкционный список SDN дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве.

Rosneft Trading включена в санкционный список за «материальное содействие» Венесуэле и госкомпании PDVSA. Активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским лицам запрещается вести с ней какой-либо бизнес.

Также в SDN List включен вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро.

Санкции против Rosneft Trading не распространяются на материнскую компанию НК «Роснефть» (кроме уже действующих секторальных санкций), подчеркивает Минфин США.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев от комментариев отказался.

Включение «дочки» «Роснефти» в список SDN затронет операции всей группы, считает аналитик AKE Group Максимилиан Хесс. Санкции «добавят головной боли контрагентам: могут быть затронуты контракты с европейскими нефтепереработчиками, эффект также может докатиться до Индии, куда «Роснефть» поставляет нефть», — указывает аналитик. Но Минфин США также предоставил американским компаниям щедрые сроки (до мая 2020 года), чтобы они завершили все операции с Rosneft Trading, добавляет Хесс.

Решение о введении санкций против Rosneft Trading принял лично президент США Дональд Трамп, сообщил высокопоставленный представитель администрации США на специальном телефонном брифинге для журналистов. «Нынешнее решение было одобрено самим президентом», — сказал он (цитата по ТАСС). Госсекретарь США Майк Помпео обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым эти санкции на встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности, уточнил представитель администрации президента США.

Материал дополняется

Автор: Иван Ткачёв
Теги: НК «Роснефть», Венесуэла, американские санкции
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