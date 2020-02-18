США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы

Власти США ввели санкции против одной из структур «Роснефти». В санкционный список с блокировкой активов в американской юрисдикции внесена компания Rosneft Trading, материнскую компанию эти санкции не затрагивают

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Минфин США включил в санкционный список SDN дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве.

Rosneft Trading включена в санкционный список за «материальное содействие» Венесуэле и госкомпании PDVSA. Активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским лицам запрещается вести с ней какой-либо бизнес.

Также в SDN List включен вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро.

Санкции против Rosneft Trading не распространяются на материнскую компанию НК «Роснефть» (кроме уже действующих секторальных санкций), подчеркивает Минфин США.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев от комментариев отказался.