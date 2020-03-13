Помпео объяснил санкции против «дочки» «Роснефти»

Майк Помпео (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Американский госсекретарь Майк Помпео объяснил решение США ввести санкции против еще одной дочерней структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. попыткой вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.

«Мы вводим санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров. Сегодня мы ввели санкции против TNK Trading International S.A., усилив изоляцию режима и приблизив народ Венесуэлы к свободе и процветанию», — написал Помпео в Twitter.

Минфин США объявил о введении санкций против швейцарской «дочки» «Роснефти» TNK Trading International S.A. накануне, 12 марта. В Вашингтоне полагают, что компания переняла поставки сырой нефти из Венесуэлы у Rosneft Trading, после того как та в феврале оказалась под санкциями. Оба предприятия покупают «значительную» долю экспортной нефти страны, считают в Минфине США. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать новые санкции США.



Вашингтон начал санкционное давление на покупателей венесуэльской нефти после того, как в начале 2019 года поддержал председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом Венесуэлы. Ему не удалось сместить с поста ее действующего лидера Николаса Мадуро. Вашингтон в свою очередь ввел санкции против нефтяного сектора страны, который обеспечивал 90% ее экспорта.