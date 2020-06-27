Российские туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

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Российские туроператоры из-за неопределенности с датами снятия введенных из-за коронавируса ограничений меняют свои планы и отменяют туры с вылетами в июле. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

О планах отменить туры уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист», однако пока решение касается не всех путевок. «Интурист» пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля. В компании отметили, что забронированные туры можно перенести без доплаты на любые другие даты в этом или следующем году.

«Туры переносят, потому что нет никакой ясности с возобновлением международного авиасообщения. Когда это будет, никто не знает. Единственное, что мы слышим — «зависит от эпидемиологической ситуации», — заявила РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По словам Тюриной, кроме того, другие страны не хотят пускать россиян, поскольку Россия находится на третьем в мире месте по числу зараженных COVID-19. «Например, Тунис, который всегда очень доброжелательно относился к туристам из России, внес Россию в красный список», — отметила она.

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