Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж

Говорить о возобновлении международного авиасообщения пока рано, считают в Минтрансе. Сначала предстоит наладить соблюдение мер безопасности на внутрироссийских рейсах и помочь туристам добраться до отечественных курортов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Перед открытием международного авиасообщения Минтрансу и авиакомпаниям предстоит решить две приоритетные задачи: налаживание авиаперевозок внутри страны с учетом введенных мер безопасности и восстановление внутреннего туризма. Об этом сообщил журналистам представитель Минтранса, передает корреспондент РБК.

В Минтрансе отметили, что называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано. «Безусловно, в будущем полеты из России в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи», — пояснили в ведомстве.

Для начала в России необходимо наладить внутренние авиаперевозки с соблюдением мэр противодействия распространению инфекции. Согласно установленным ранее Росавиацией и Роспотребнадзором правилам, пассажиры и экипаж самолетов должны обязательно носить маски и перчатки, авиакомпании должны проверять температуру клиентов перед тем, как пускать их в самолеты и помещения аэропорта и так далее.

«Результаты проверок говорят о том, что в большинстве случаев аэропорты и авиакомпании соблюдают меры, направленные на нераспространение новой коронавирусной инфекции. Но также имеют место факты нарушения этих мер. Речь, в частности, идет о случаях скученности пассажиров в аэропорту в процессе их доставки к воздушному судну. Минтранс будет предпринимать все необходимые усилия для обеспечения неукоснительного выполнения противоэпидемиологических мер в процессе восстановления внутрироссийского авиасообщения», — отметили в министерстве.