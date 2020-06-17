Отмена самоизоляции пока не вернула продажи туров на прошлогодний уровень

На первой неделе после отмены в Москве режима самоизоляции спрос на услуги турфирм вырос: их оборот был как минимум на 50% больше, чем неделей ранее. Но в июне 2019-го продажи все равно были выше нынешних показателей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Опрошенные РБК операторы фискальных данных зафиксировали в Москве на прошлой неделе оживление спроса на услуги турфирм. Со вторника, 9 июня, в Москве отменили введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. В тот же день руководитель Ростуризма Зарина Догузова объявила, что туристический сезон в России может полноценно стартовать с 1 июля. «Смело бронировать» отдых начиная с июля уже призвали туристов власти Крыма.

За неделю с 8 по 14 июня оборот московских турагентств вырос на 54% по сравнению с предыдущей неделей, когда в столице еще действовали ограничения, утверждает ИТ-компания «Платформа ОФД» (обрабатывает в день по 40 млн чеков более чем с 900 тыс. онлайн-касс в России). Рост оборота московских турагентств на второй неделе июня по сравнению с первой подтверждает и ИТ-компания «Эвотор» (более 650 тыс. онлайн-касс).

Но до показателей оборота прошлого года турфирмам еще далеко. Год назад на второй неделе июня, по данным «Платформы ОФД», продажи у московских турагентств в денежном выражении были на 80% больше. «Эвотор» оценивает, что оборот столичных турагентств сократился по сравнению с прошлым годом на 53%.

На первой неделе июня офисы большинства московских турагентств были закрыты, поскольку в указе мэра четко не прописано, с какого числа они могут возобновить работу, и они ждут «особого распоряжения», указывает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Продажи, по ее словам, могли быть у онлайн-агентств. «Платформа ОФД» фиксировала покупки у турагентств, которые зарегистрированы в Москве и у которых установлены онлайн-кассы в Московском регионе, поясняет представитель компании. Туристы, по его словам, в основном бронируют номера и вносят предоплату за туры.