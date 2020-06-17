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Отмена самоизоляции пока не вернула продажи туров на прошлогодний уровень

На первой неделе после отмены в Москве режима самоизоляции спрос на услуги турфирм вырос: их оборот был как минимум на 50% больше, чем неделей ранее. Но в июне 2019-го продажи все равно были выше нынешних показателей
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Опрошенные РБК операторы фискальных данных зафиксировали в Москве на прошлой неделе оживление спроса на услуги турфирм. Со вторника, 9 июня, в Москве отменили введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции. В тот же день руководитель Ростуризма Зарина Догузова объявила, что туристический сезон в России может полноценно стартовать с 1 июля. «Смело бронировать» отдых начиная с июля уже призвали туристов власти Крыма.

За неделю с 8 по 14 июня оборот московских турагентств вырос на 54% по сравнению с предыдущей неделей, когда в столице еще действовали ограничения, утверждает ИТ-компания «Платформа ОФД» (обрабатывает в день по 40 млн чеков более чем с 900 тыс. онлайн-касс в России). Рост оборота московских турагентств на второй неделе июня по сравнению с первой подтверждает и ИТ-компания «Эвотор» (более 650 тыс. онлайн-касс).

Но до показателей оборота прошлого года турфирмам еще далеко. Год назад на второй неделе июня, по данным «Платформы ОФД», продажи у московских турагентств в денежном выражении были на 80% больше. «Эвотор» оценивает, что оборот столичных турагентств сократился по сравнению с прошлым годом на 53%.

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На первой неделе июня офисы большинства московских турагентств были закрыты, поскольку в указе мэра четко не прописано, с какого числа они могут возобновить работу, и они ждут «особого распоряжения», указывает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Продажи, по ее словам, могли быть у онлайн-агентств. «Платформа ОФД» фиксировала покупки у турагентств, которые зарегистрированы в Москве и у которых установлены онлайн-кассы в Московском регионе, поясняет представитель компании. Туристы, по его словам, в основном бронируют номера и вносят предоплату за туры.

За неделю с 8 по 14 июня 2020 года количество бронирований отелей по России, по данным сервиса Ostrovok.ru, выросло на 45% по сравнению с предыдущей неделей. При этом бронирований все равно было на 70% меньше, чем в прошлом году.

Спрос вырос и на авиабилеты, отмечает представитель билетного агрегатора Aviasales.ru. С 8 по 10 июня пользователи забронировали на 48% больше авиабилетов, чем за три аналогичных дня на прошлой неделе. Но год назад в это же время бронирований было на 38% больше.

Те, кто бронировал с 8 по 14 июня отдых из Москвы, платили в среднем 28,1 тыс. руб., а в целом по России — 24,3 тыс. руб., оценивает «Платформа ОФД». Год назад средний чек был соответственно на 15 и 13% больше. У «Эвотора» другие данные: на второй неделе июня в этом году средний чек в московских турагентствах был на 61% выше, чем год назад, ― 79 тыс. руб.

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Средний чек сильно зависит от направления отдыха, напоминает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, средняя цена пляжного отдыха — около 50–60 тыс. руб. за тур на семью, короткая поездка в Подмосковье обойдется в 15–18 тыс. руб., а стоимость отдыха на Камчатке начинается от 120 тыс. руб. на человека. Кроме того, онлайн-кассы могут фиксировать не полную стоимость путевки, а аванс 10–20% от суммы, который турист внес при бронировании, добавляет Ромашкин.

По оценкам Travelata.ru, средняя цена пакетного тура на семью из двух—четырех человек на неделю с перелетом и проживанием, а в большинстве случаев с трансфером и питанием — около 52 тыс. руб. (на 12% больше, чем год назад). Путевка в Адлер стоит в среднем 48 тыс. руб. (+2%), в Сочи — 70 тыс. руб. (+21%), в Севастополь — 40 тыс. руб. (+18%).

Автор: Елена Сухорукова
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