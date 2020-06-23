NYT узнала о планах ЕС временно запретить въезд из России, США и Бразилии

Эти три страны, по предварительным данным, не попали в список государств, откуда с 1 июля могут разрешить въезд в Еврозону. Ограничения могут быть отменены примерно для 50 стран, в числе которых есть Китай

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Власти Евросоюза обсуждают список стран, для которых с 1 июля будет снят запрет на въезд в ЕС в качестве ослабления мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В предварительном варианте списка нет США, Бразилии и России, пишет The New York Times со ссылкой на черновик документа.

В первой половине июня Еврокомиссия уже публиковала список стран, из которых рекомендовала разрешить въезд с 1 июля. В тот список вошли Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония. Такое решение в ЕК объясняли тем, что в этих странах ситуация с коронавирусом лучше или, по крайней мере, не хуже, чем в Евросоюзе. При этом Еврокомиссия рекомендовала регулярно пересматривать список в соответствии с данными о распространении коронавируса.

В тех двух списках, который власти Евросоюза обсуждают сейчас, по данным NYT, есть Китай, который почти остановил распространение болезни, и некоторые развивающиеся страны, такие как Уругвай, Куба, Вьетнам. Однако пока участники переговоров не рассматривают возможность снятия ограничений с США, Бразилии и России — трех стран с наибольшим числом выявленных случаев заболевания.

При составлении обоих списков власти ЕС основывались на данных о заболеваемости в странах. Ориентиром являлось среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек. В ЕС в среднем этот показатель составляет 16. Первый вариант списка состоит из 47 стран, где уровень заболеваемости ниже, чем в среднем по ЕС. Другой включает 54 страны — в него включили государства, где показатели заболеваемости несколько хуже, чем в среднем по ЕС, но в пределах 20 новых случаев на 100 тыс. человек.

В России этот показатель составляет 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.