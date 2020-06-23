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Пандемия коронавируса ,  
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NYT узнала о планах ЕС временно запретить въезд из России, США и Бразилии

Эти три страны, по предварительным данным, не попали в список государств, откуда с 1 июля могут разрешить въезд в Еврозону. Ограничения могут быть отменены примерно для 50 стран, в числе которых есть Китай
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Власти Евросоюза обсуждают список стран, для которых с 1 июля будет снят запрет на въезд в ЕС в качестве ослабления мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В предварительном варианте списка нет США, Бразилии и России, пишет The New York Times со ссылкой на черновик документа.

В первой половине июня Еврокомиссия уже публиковала список стран, из которых рекомендовала разрешить въезд с 1 июля. В тот список вошли Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония. Такое решение в ЕК объясняли тем, что в этих странах ситуация с коронавирусом лучше или, по крайней мере, не хуже, чем в Евросоюзе. При этом Еврокомиссия рекомендовала регулярно пересматривать список в соответствии с данными о распространении коронавируса.

В тех двух списках, который власти Евросоюза обсуждают сейчас, по данным NYT, есть Китай, который почти остановил распространение болезни, и некоторые развивающиеся страны, такие как Уругвай, Куба, Вьетнам. Однако пока участники переговоров не рассматривают возможность снятия ограничений с США, Бразилии и России — трех стран с наибольшим числом выявленных случаев заболевания.

При составлении обоих списков власти ЕС основывались на данных о заболеваемости в странах. Ориентиром являлось среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек. В ЕС в среднем этот показатель составляет 16. Первый вариант списка состоит из 47 стран, где уровень заболеваемости ниже, чем в среднем по ЕС. Другой включает 54 страны — в него включили государства, где показатели заболеваемости несколько хуже, чем в среднем по ЕС, но в пределах 20 новых случаев на 100 тыс. человек.

В России этот показатель составляет 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.

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Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
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«Президент Трамп, а также его российские и бразильские коллеги, Владимир Путин и Жаир Болсонару, по словам критиков, следовали схожим путем в борьбе с эпидемией, которая оставила все три страны в одинаково плохом положении: они с с самого начала пренебрежительно относились к кризису, медленно реагировали на научные рекомендации и в результате столкнулись с резким ростом числа новых случаев, в то время как другим частям мира, особенно Европе и Азии, постепенно удалось поставить распространение инфекции под контроль», — утверждает издание.

Запрет на въезд из США NYT также связывает с политическими причинами — Дональд Трамп весной ввел запрет на въезд в Соединенные Штаты из Евросоюза, и, несмотря на то, что в европейских странах распространение эпидемии удалось поставить под контроль, до сих пор этот запрет не снял.

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Фото: Byron Smith / Getty Images

В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о частичном снятии ограничений на въезд в Россию и выезд из страны. Сейчас россиянам разрешено покидать страну только для того, чтобы ухаживать за живущими за границей родственниками, чтобы пройти лечение, а также в связи с работой или учебой.

Эксперты, опрошенные Ассоциацией туроператоров России (АТОР), указывали на то, что границы ЕС для россиян могут остаться закрытыми и в июле в частности из-за того, что Россия не будет соответствовать принципу взаимности — въезд граждан государств ЕС в страну пока запрещен.

Запрет на въезд в шенгенскую зону и в Евросоюз был введен 17 марта и дважды продлевался. Кроме того, были закрыты внутренние границы союза, однако с мая европейские страны начали постепенно снимать ограничения на передвижения внутри ЕС.

Президент Владимир Путин заявил, что России удалось вырвать у эпидемии время и подготовиться к удару. «Борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты. И они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержать эпидемию, ее пик на полтора-два месяца. И таким образом, еще тогда, в феврале — начале марта выиграть драгоценное время, а значит, сделать все, чтобы спасти десятки тысяч — именно десятки тысяч жизней», — говорил глава государства.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Евросоюз
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