Общество , 26 июн, 14:43
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Дитрих заявил о еще живой надежде на возобновление рейсов за рубеж в июле
Вероятность возобновление полетов за рубеж из России в июле сохраняется. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, передает ТАСС.
«Я некоторое время назад выражал надежду, что в июле мы могли бы к международным перелетам приступить. Пока что эта надежда еще жива», — сказал он.
Министр добавил, что выпускать граждан за рубеж можно будет после того, как власти убедятся, что авиаперелеты внутри страны безопасны.
«Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы», — сказал он.