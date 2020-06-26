Дитрих заявил о еще живой надежде на возобновление рейсов за рубеж в июле

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Вероятность возобновление полетов за рубеж из России в июле сохраняется. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, передает ТАСС.

«Я некоторое время назад выражал надежду, что в июле мы могли бы к международным перелетам приступить. Пока что эта надежда еще жива», — сказал он.

Министр добавил, что выпускать граждан за рубеж можно будет после того, как власти убедятся, что авиаперелеты внутри страны безопасны.

«Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы», — сказал он.