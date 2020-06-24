Вице-премьер назвал условие для открытия международного авиасообщения

Полеты за рубеж возобновятся тогда, когда позволит эпидемиологическая обстановка, отметил вице-премьер Юрий Борисов. Международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов, Россия приостановила еще в конце марта

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Россия возобновит международное сообщение, когда это позволит эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает «РИА Новости».

«Обстановка будет позволять — и будем открываться», — отметил он.

Когда именно Россия возобновит международные перелеты, Борисов не ответил. «Не знаю на этот счет», — сказал вице-премьер.

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение было сделано только для вывозных рейсов для россиян, оказавшихся за границей, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.