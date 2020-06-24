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Вице-премьер назвал условие для открытия международного авиасообщения

Полеты за рубеж возобновятся тогда, когда позволит эпидемиологическая обстановка, отметил вице-премьер Юрий Борисов. Международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов, Россия приостановила еще в конце марта
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Россия возобновит международное сообщение, когда это позволит эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает «РИА Новости».

«Обстановка будет позволять — и будем открываться», — отметил он.

Когда именно Россия возобновит международные перелеты, Борисов не ответил. «Не знаю на этот счет», — сказал вице-премьер.

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На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение было сделано только для вывозных рейсов для россиян, оказавшихся за границей, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.

8 июня по поручению премьер-министра Михаила Мишустина ограничения на въезд в Россию и выезд из страны были частично сняты. Теперь россияне могут отправиться за границу к нуждающимся в уходе близким родственникам, а также на лечение либо по работе или учебе. Такая же мера действует и по отношению к иностранцам, которым необходимо по аналогичным причинам попасть в Россию.

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В то же время в Минтрансе отметили, что России пока рано полностью открывать международное авиасообщение. «Безусловно, в будущем полеты из России в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи», — пояснили в ведомстве. В числе таких задач в Минтрансе назвали необходимость наладить соблюдение мер безопасности на внутрироссийских рейсах, а также восстановить внутренний туризм.

Автор: Виктория Полякова
Теги: авиасообщение, Юрий Борисов
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