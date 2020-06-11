Еврокомиссия не включила Россию в список стран для снятия запрета въезда

С 1 июля Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС туристам из пяти балканских стран

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Россия не вошла в список государств, туристам из которых Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала с 1 июля разрешить въезд в страны Евросоюза (ЕС). В опубликованном 11 июня документе ЕК призвала власти входящих в союз стран, а также еще четырех государств Шенгенской зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) сохранять действующий запрет на въезд для большинства граждан других стран до 30 июня.

С 1 июля ЕК считает возможным начать смягчение запрета, открыв допуск из стран, где уровень заболеваемости COVID-19, по оценке властей ЕС, опустился ниже критической отметки.

«Учитывая то, что во многих странах ситуация в сфере здравоохранения останется критической, комиссия не предлагает на данном этапе общего снятия ограничений на поездки <...>. Ограничения должны оставаться в силе для стран, где ситуация хуже, чем в ЕС», — указано в рекомендациях ЕК.

На первом этапе ЕК предлагается включить в белый список пять стран, в которых ситуация с COVID-19 лучше или не хуже, чем в самом ЕС: