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Еврокомиссия не включила Россию в список стран для снятия запрета въезда

С 1 июля Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС туристам из пяти балканских стран
Фото: Hannah McKay / Reuters
Фото: Hannah McKay / Reuters

Россия не вошла в список государств, туристам из которых Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала с 1 июля разрешить въезд в страны Евросоюза (ЕС). В опубликованном 11 июня документе ЕК призвала власти входящих в союз стран, а также еще четырех государств Шенгенской зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) сохранять действующий запрет на въезд для большинства граждан других стран до 30 июня.

С 1 июля ЕК считает возможным начать смягчение запрета, открыв допуск из стран, где уровень заболеваемости COVID-19, по оценке властей ЕС, опустился ниже критической отметки.

«Учитывая то, что во многих странах ситуация в сфере здравоохранения останется критической, комиссия не предлагает на данном этапе общего снятия ограничений на поездки <...>. Ограничения должны оставаться в силе для стран, где ситуация хуже, чем в ЕС», — указано в рекомендациях ЕК.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На первом этапе ЕК предлагается включить в белый список пять стран, в которых ситуация с COVID-19 лучше или не хуже, чем в самом ЕС:

  • Черногория — 24 мая власти страны объявили об излечении последнего зараженного COVID-19, всего было выявлено 324 случая заражения, девять человек умерли;
  • Албания — за последние сутки в стране выявлены 44 новых случая заражения COVID-19, общее число инфицированных — 1385, 35 умерли;
  • Босния и Герцеговина — за последние сутки выявлены 57 новых случаев заражения COVID-19, общее число — 2832, 161 человек умер;
  • Северная Македония — за последние сутки выявлены 175 новых случаев заражения COVID-19, общее число заражений — 3538, 169 человек умерли;
  • Сербия — за последние сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-19, общее число заражений — 12 102, 252 человека умерли.

В тот же список предлагается включить Косово, которое власти России не признают самостоятельным государством.

В дальнейшем список стран, граждане которых могут совершать «необязательные поездки» в ЕС, предлагается регулярно пересматривать в соответствии с эпидемиологическими данными.

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ЕК также предлагает расширить список оснований, при наличии которых в ЕС могут въезжать люди из стран, которые пока не включены в белый список. В соответствии с рекомендациями комиссии право на въезд могут получить студенты европейских вузов и другие иностранцы, въезжающие в Европу для учебы, а также высококвалифицированные работники, которые не могут выполнять свои служебные обязанности дистанционно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Шенгенская зона, коронавирус, Евросоюз, Еврокомиссия
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