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Пандемия коронавируса ,  
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Решение о частичном открытии российских границ вступило в силу

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ограничения на въезд в Россию и выезд из страны, ранее введенные из-за угрозы коронавируса, частично сняты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Теперь россияне могут выехать за пределы России к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, в связи с работой или учебой.

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Фото: Andrew Medichini / AP

«Иностранные граждане смогут въехать в страну при соблюдении похожих условий: если собираются проходить лечение в российских медицинских организациях или чтобы позаботиться о заболевших близких родственниках», — уточняется в сообщении.

Правительство решило частично открыть границы «из-за поступающих обращений граждан».

Мишустин объявил о пересмотре введенных в марте ограничений ранее 8 июня. По его словам, это связано с тем, что прирост заболеваемости по стране шестые сутки подряд не превышает 2%.

27 марта в России приостановили все международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов. Въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства (за исключением дипломатов и некоторых других категорий) запретили 18 марта, позднее запрет продлили на неопределенный срок.

Теги: границы, коронавирус
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