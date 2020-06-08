Решение о частичном открытии российских границ вступило в силу

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ограничения на въезд в Россию и выезд из страны, ранее введенные из-за угрозы коронавируса, частично сняты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Теперь россияне могут выехать за пределы России к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, в связи с работой или учебой.

«Иностранные граждане смогут въехать в страну при соблюдении похожих условий: если собираются проходить лечение в российских медицинских организациях или чтобы позаботиться о заболевших близких родственниках», — уточняется в сообщении.

Правительство решило частично открыть границы «из-за поступающих обращений граждан».