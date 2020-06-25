СМИ раскрыли план Росавиации по возобновлению международных рейсов

В Ведомстве предложили возобновить авиасообщение со странами СНГ. Авиаперевозчики считают, что логичнее открыть сообщение с Европой: там заболеваемость COVID-19 ниже, чем в странах СНГ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с просьбой возобновить авиасообщение со странами СНГ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли.

Что касается других стран, то авиасообщение с ними Росавиация предложила открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В секретариате Голиковой «Коммерсанту» сообщили о том, что вопрос о возможном открытии авиасообщения с другими странами «находится в стадии проработки». «Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — заявили там.

Источник «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний сообщил, что решение об открытии международного авиасообщения будет принимать оперативный штаб.

Помимо этого собеседники издания сомневаются в том, что открытие сообщения со странами СНГ кардинально повлияет на загрузку флота. «Открыть полеты в Европу было бы гораздо логичнее — заболеваемость в европейских странах сегодня упала до нескольких десятков человек в сутки, что существенно ниже, чем в СНГ. Другой вопрос — захотят ли там принимать русских туристов», — заявил один из собеседников «Коммерсанта».

24 июня вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что возобновление международных полетов произойдет по мере улучшения ситуации с коронавирусом. «Обстановка будет позволять — и будем открываться», — отметил он.

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение было сделано только для вывозных рейсов для россиян, оказавшихся за границей, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.



8 июня по поручению премьер-министра Михаила Мишустина ограничения на въезд в Россию и выезд из страны были частично сняты. Теперь россияне могут отправиться за границу к нуждающимся в уходе близким родственникам, а также на лечение, либо по работе или учебе. Такая же мера действует и по отношению к иностранцам, которым необходимо по аналогичным причинам попасть в Россию.