Посол оценил возможность возобновления перелетов из России в Турцию

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Турция сделала «многое» на туристических объектах, в том числе в аэропортах, и в отелях для создания безопасных условий и возобновления туристического потока. Об этом сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов, передает агентство Anadolu.

«Разработана очень интересная система сертификации безопасного туризма, думаю, она заслуживает изучения и другими странами тоже», — сказал дипломат.

По словам Ерхова, вопрос возобновления авиасообщения с Россией «изучается в постоянном контакте между российскими и турецкими профильными ведомствами».

Ранее сообщалось, что турецкие власти в июне запланировали восстановить авиасообщение с 40 странами, прерванное из-за пандемии коронавируса, но Россия в их число не вошла.