Посол оценил возможность возобновления перелетов из России в Турцию
Турция сделала «многое» на туристических объектах, в том числе в аэропортах, и в отелях для создания безопасных условий и возобновления туристического потока. Об этом сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов, передает агентство Anadolu.
«Разработана очень интересная система сертификации безопасного туризма, думаю, она заслуживает изучения и другими странами тоже», — сказал дипломат.
По словам Ерхова, вопрос возобновления авиасообщения с Россией «изучается в постоянном контакте между российскими и турецкими профильными ведомствами».
Ранее сообщалось, что турецкие власти в июне запланировали восстановить авиасообщение с 40 странами, прерванное из-за пандемии коронавируса, но Россия в их число не вошла.