Россия остановит регулярные и чартерные полеты за рубеж

Авиакомпании должны с 27 марта прекратить полеты за рубеж из российских аэропортов, за исключением рейсов для вывоза российских граждан и отдельных случаев по решениям правительства

Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

С пятницы, 27 марта, авиакомпании должны прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж, исключение сделано только для случаев вывоза на родину россиян и отдельных полетов по поручению правительства. Такое решение принял президиум Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщили РБК в пресс-службе правительства.

«Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям Правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, все пассажиры, прибывшие из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, будут проходить первоначальное тестирование на наличие инфекции прямо в аэропорту. По прилете будут мерить температуру тела, брать материал для анализов, а также вручать постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.

Российские власти уже сокращали авиасообщение со странами, где получила распространение коронавирусная инфекция. Некоторые страны мира объявили о полном прекращении авиасообщения.