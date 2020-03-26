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Пандемия коронавируса ,  
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Россия остановит регулярные и чартерные полеты за рубеж

Авиакомпании должны с 27 марта прекратить полеты за рубеж из российских аэропортов, за исключением рейсов для вывоза российских граждан и отдельных случаев по решениям правительства
Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

С пятницы, 27 марта, авиакомпании должны прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж, исключение сделано только для случаев вывоза на родину россиян и отдельных полетов по поручению правительства. Такое решение принял президиум Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщили РБК в пресс-службе правительства.

«Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям Правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, все пассажиры, прибывшие из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, будут проходить первоначальное тестирование на наличие инфекции прямо в аэропорту. По прилете будут мерить температуру тела, брать материал для анализов, а также вручать постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
Политика

Российские власти уже сокращали авиасообщение со странами, где получила распространение коронавирусная инфекция. Некоторые страны мира объявили о полном прекращении авиасообщения.

Глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса при Госсовете мэр Москвы Сергей Собянин заявил накануне, что в столице пик заболевания еще не пройден, а через Москву прошла половина граждан, которые вернулись из-за границы. «Сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам», — сказал он. «Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.

На совещании у президента Владимира Путина 24 марта Собянин говорил, что за последние десять дней из-за границы в Россию вернулся 1 млн человек.

Росавиация сообщила о трудностях с вывозом россиян из курортов Египта
Общество

Однако из-за прекращения авиаполетов во многих странах мира возникли трудности с возвращением россиян. 24 марта в правительстве России было принято решение о вывозе всех желающих вернуться на родину россиян. Для этого МИД должен подготовить списки таких людей. Кроме Росавиации и Минтранса к вывозу могут привлечь Минобороны, МЧС и управделами президента. В Москве к Шереметьево, который сейчас принимает рейсы из-за рубежа, может добавиться аэропорт Жуковский. Кроме того, власти решили оценить готовность региональных аэропортов принимать вывозные рейсы.

По данным на 25 марта, в России количество выявленных зараженных коронавирусом достигло 658, 410 из них обнаружили в Москве. В столице уже умерли два пожилых человека в возрасте 88 и 73 лет, у которых диагностировали коронавирус.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, полеты, Росавиация
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