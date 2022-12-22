Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Путин обвинил в ЧП на газопроводах тех, кому нужен транзит через Украину Политика, 21:12
Губернатор сообщил о взрыве на окраине Харькова Политика, 21:09
В Италии клуб накажет «тайного Санту» за гнилой банан регбисту из Гвинеи Спорт, 21:04
Что мешает МАГАТЭ согласовать зону безопасности вокруг ЗАЭС Политика, 20:57
Представитель Абрамовича отверг данные о планах купить дом в Стамбуле Бизнес, 20:57
Путин рассказал о своих планах на Новый год Общество, 20:33
Путин сравнил потолок цен на нефть с попыткой купить «Мерседес» за 5 руб. Политика, 20:32
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
«Дно еще не достигнуто». Как рецессия в США повлияет на рынок криптовалют Крипто, 20:28
«Газпрому» запретили закупки у СП с Wintershall и OMV по цене выше лимита Экономика, 20:27
Сколько можно сэкономить c электронным документооборотом РБК и Trivio, 20:23
Глава МАГАТЭ объяснил цель защитной зоны вокруг Запорожской АЭС Политика, 20:23
ФИФА отказалась объяснить выход звездного шеф-повара на поле в финале ЧМ Спорт, 20:17
Еврокомиссар увидел предел и «тугую петлю» санкций против России Политика, 20:15
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 20:00
Политика ,  
0 

Путин обвинил в ЧП на газопроводах тех, кому нужен транзит через Украину

Путин обвинил в ЧП на «Северных потоках» заинтересованные в транзите через Украину страны
«Газпром» GAZP ₽157,98 +0,25% Купить
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

За взрывом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» стоят страны, заинтересованные в транзите газа через Россию по территории Украины, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к представителям СМИ после заседания Госсовета.

«Как обычно в таких случаях говорят, «смотри, кто заинтересован». Вот кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила линия подачи газа российского на европейский рынок, кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги? <...> Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом Европы было только через Украину? Вот тот и взорвал», — считает Путин.

Он добавил, что Россия платит за транзит, несмотря на то, что ее называют «агрессором», и назвал взрывы актом международного, государственного терроризма. Частные лица без поддержки государства не могут осуществить такой теракт, убежден российский президент.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября. Компания-оператор заявила о беспрецедентных разрушениях и отказалась прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию.

ЧП произошло в экономических зонах Швеции и Дании. Правоохранительные органы двух этих стран и Германии ведут расследование. В конце октября к изучению места взрывов допустили «Газпром».

30 сентября Путин обвинил в произошедшем «англосаксов». «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, <...> организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря». «Кому выгодно, тот и сделал», — сказал тогда президент, отметив, что «всем очевидно, кому это выгодно».

Читайте на РБК Pro
Может ли криптобиржа Binance последовать на дно вслед за FTX
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это
Как в «Крике» Мунка: пять трендов дизайна 2022 года
Профессии с «быстрым входом» и карьерным ростом: пять примеров
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Персоны
Владимир Путин Северный поток Северный поток 2 Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
WP узнала, что у США нет данных об участии России в атаках на газопровод
Политика
Берлин счел «Северный поток-2» непригодным к поставкам газа
Политика
Антонов пообещал не дать «замести под ковер» правду о «Северных потоках»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter