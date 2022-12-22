Путин обвинил в ЧП на «Северных потоках» заинтересованные в транзите через Украину страны

Путин обвинил в ЧП на газопроводах тех, кому нужен транзит через Украину

Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

За взрывом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» стоят страны, заинтересованные в транзите газа через Россию по территории Украины, заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода к представителям СМИ после заседания Госсовета.

«Как обычно в таких случаях говорят, «смотри, кто заинтересован». Вот кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила линия подачи газа российского на европейский рынок, кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги? <...> Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом Европы было только через Украину? Вот тот и взорвал», — считает Путин.

Он добавил, что Россия платит за транзит, несмотря на то, что ее называют «агрессором», и назвал взрывы актом международного, государственного терроризма. Частные лица без поддержки государства не могут осуществить такой теракт, убежден российский президент.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября. Компания-оператор заявила о беспрецедентных разрушениях и отказалась прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию.

ЧП произошло в экономических зонах Швеции и Дании. Правоохранительные органы двух этих стран и Германии ведут расследование. В конце октября к изучению места взрывов допустили «Газпром».

30 сентября Путин обвинил в произошедшем «англосаксов». «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, <...> организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря». «Кому выгодно, тот и сделал», — сказал тогда президент, отметив, что «всем очевидно, кому это выгодно».