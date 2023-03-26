Российские бизнесмены обжаловали арест активов в Италии

Газета называет имена троих россиян — основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко и совладельца USM Алишера Усманова

Яхта Lady M (Фото: Giovanni Romero / IMAGO / Global Look Press)

Десять российских бизнесменов подали апелляции в административный суд итальянской области Лацио, обжалуя арест имущества, пишет газета Corriere della Sera. Адвокаты настаивают, что активы принадлежат не отдельным физическим лицам, а различным трастам. Издание называет имена основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко и совладельца USM Алишера Усманова.

Мордашов, как утверждает газета, обжаловал арест 60-метровой яхты Lady M стоимостью €65 млн евро, которую связывают с бизнесменом. Судно пришвартовано недалеко от итальянского курорта Сан-Ремо, ходит под флагом Каймановых островов. При этом компания, формально владеющая яхтой, Asmare Enterprises Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, отрицает, что принадлежит Мордашову. Однако в Финансовой гвардии Италии считают, что бизнесмен владеет Lady M через компанию жены Марины Мордашовой. Asmare принадлежит компании Ondero limited, которой в свою очередь владеет Rannel — последняя и принадлежит Мордашовой, полагают власти.

Представитель Мордашова отказался от комментариев.

Мордашов попал под санкции ЕС в конце февраля прошлого года, сразу после начала военных действий на Украине. Бизнесмен оспорил это в суде. С лета он также находится под санкциями США, как и «Северсталь»

Мельниченко приписывают 143-метровую парусную яхту A (Sailing Yacht A, SYA) стоимостью €450 млн, которая была арестована в Триесте. Представитель бизнесмена заявил РБК, что судно принадлежит не Мельниченко, а дискреционному трасту, к которому тот не имеет никакого отношения. Иск подавался не адвокатами бизнесмена, а адвокатами траста, пояснил РБК источник, знакомый с ситуацией. Более того, SYA не была конфискована, она находится под арестом, добавил он.

Основатель «Еврохима» находится под санкциями ЕС и США.

Усманов сейчас ожидает решения суда, все активы на побережье Коста-Смеральда, которые связывают с бизнесменом, были заморожены, включая виллу Sa Piantesa и яхту Dilbar, пишет Corriere della Sera. Представитель совладельца USM отказался от комментариев.

Усманов попал под санкции ЕС в конце февраля прошлого года. Он пытался оспорить их в суде. Бизнесмен также находится в санкционном списке США.

Всего в Италии заблокированы активы 28 российских бизнесменов на общую сумму около €2,7 млрд евро, сообщает газета.