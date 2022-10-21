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Bloomberg сообщил об выходе «яхты Мордашова» из Гонконга в ЮАР

Bloomberg: «яхта Мордашова» покинула Гонконг и отправилась в Кейптаун
О появлении яхты в Гонконге Bloomberg писал в начале октября. Теперь она, по данным агентства и сервиса Marine Traffic, отплыла в Кейптаун
Фото: Carl Groll / Global Look Press
Фото: Carl Groll / Global Look Press

Яхта Nord стоимостью $500 млн, предположительно принадлежащая российскому бизнесмену, владельцу «Северстали» Алексею Мордашову, покинула Гонконг и отправилась в ЮАР, пишет Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судна.

Из данных ресурса Marine Traffic следует, что яхта вышла из Гонконга 20 октября и направляется в Кейптаун (ЮАР), ожидаемой датой прибытия указано 9 ноября.

Представитель Мордашова сообщил агентству, что с момента прибытия Nord в Гонконг бизнесмен находится в Москве, и отказался комментировать передвижение судна.

О том, что яхта принадлежит Мордашову, агентство писало со ссылкой на портал SuperyachtFan. Источник РБК, близкий к бизнесмену, подтверждал, что она принадлежит Мордашову. Сам предприниматель находится в Москве, говорил РБК его представитель в середине октября.

Яхта Nord была построена на немецкой верфи Lurssen и спущена на воду в прошлом году. Ее длина — 142 м, ширина — более 22 м. Nord — восьмая по величине яхта Lurseen и 15-я среди самых больших в мире, указывает SuperYachtTimes.

О появлении яхты в Гонконге 6 октября сообщил Bloomberg. Она прибыла туда из Владивостока, куда, в свою очередь, перебазировалась с Сейшельских островов.

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Владелец «Северстали» Алексей Мордашов попал под санкции ЕС в конце февраля, США ввели ограничительные меры против него и самой компании в июне. В начале марта La Repubblica писала о конфискации в итальянском городе Империя яхты Lady M, которая предположительно принадлежала Мордашову.

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По прибытии Nord в Гонконг Вашингтон пригрозил местным властям репутационными рисками из-за отказа применять западные санкции. «Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность бизнес-среды», — говорил FT представитель Госдепа.

Глава администрации Гонконга Джон Ли после этого заявил об отсутствии оснований для задержания яхты Nord. «Если в каких-то других местах предпринимают собственные действия [против российских активов], то у нас для этого нет оснований, мы так делать не будем», — отмечал он.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
яхта Nord Алексей Мордашов Гонконг ЮАР Кейптаун
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