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SZ узнала стратегию адвокатов Усманова по иску об отмене санкций в ФРГ

Suddeutsche Zeitung: адвокаты Усманова оспорят санкции ЕС в Конституционном суде Германии
Введение санкций ЕС против тех, кто не несет ответственность за конфликт на Украине, несовместимо с понятием «человеческого достоинства», говорится в экспертном заключении для иска, пишет газета
Алишер Усманов
Алишер Усманов (Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»)

Адвокаты бизнесмена Алишера Усманова (Forbes оценивает его состояние в $11,5 млрд) готовят иск в Конституционный суд Германии, чтобы оспорить введенные против него санкции Европейского союза, пишет Süddeutsche Zeitung. По данным газеты, юристы хотят доказать, что ограничительные меры ЕС против миллиардера нарушают немецкую Конституцию.

В рамках подготовки иска, указывает издание, экспертное заключение написал профессор Дитрих Мурсвик. В документе на 110 страниц он утверждает, что «олигархи» оказались «заложниками» давления на президента России Владимира Путина.

Дитрих Мурсвик — немецкий правовед. Преподавал в университетах Геттингена и Фрайбурга. Он не раз участвовал в процессах в Конституционном суде в Германии, в частности в деле против создания так называемого «Фонда спасения евро» (Европейский стабилизационный механизм, ESM, учрежден для поддержки стран еврозоны после начала долгового кризиса в ЕС). Мурсвик известен своими консервативными взглядами и неоднократно сотрудничал с партией «Альтернатива для Германии», пишет Süddeutsche Zeitung.

Мурсвик считает, что введение санкций против лиц, которые «вовсе не несут ответственности» за конфликт на Украине, несовместимо с понятием «человеческого достоинства», а также противоречит «конституционной идентичности Германии». Имя Усманова, указывает издание, в экспертном заключении не упоминается.

Алишер Усманов — основатель и основной акционер (49%) холдинга USM, куда входят «Металлоинвест» и «Мегафон». Он наряду с некоторыми другими российскими предпринимателями попал под санкции ЕС через несколько дней после начала военной операции на Украине. Брюссель счел, что предприниматель обладает «особенно тесными связями с президентом Владимиром Путиным» и активно поддерживает политику «дестабилизации Украины». Москва называла санкции против России и россиян нелегитимными и незаконными. 

Прошлой весной Усманов подал в Европейский суд общей юрисдикции апелляцию на решение ЕС о персональных санкциях против него, писал Bloomberg. В иске, указывала The Wall Street Journal, он оспаривал утверждения о предоставлении помощи для проведения спецоперации на Украине, а также просил ускоренного рассмотрения его заявления. В последнем, как писал Bild, ему было отказано.

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