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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Мордашов оценил потери «Северстали» из-за санкций в $400 млн

Из-за санкций «Северсталь» потеряла уже порядка $400 млн — это около 10% от ее прибыли в 2021 году
«Северсталь» CHMF ₽790,8 -0,23% Купить

Потери «Северстали» из-за блокировки счетов и складов в результате санкций составили около $400 млн., сообщил крупнейший акционер и глава совета директоров Алексей Мордашов, передает корреспондент РБК.

«Мы, «Северсталь», потеряли $400 млн примерно, чуть больше, застряло в Европе и было арестовано просто в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим <...> до отмены санкций, пока признаков этого нет», — сказал он. По его словам, возвращать валютную выручку в страну сейчас «фактически невозможно».

«Северсталь» в отчете за третий квартал 2022 года сообщала, что консолидированные продажи железорудной продукции за девять месяцев этого года снизились на 46% по сравнению с прошлым годом из-за экспортных ограничений.

Чистая прибыль по МСФО «Северстали» в 2021 году составляла $4,08 млрд.

Алексей Мордашов попал под санкции ЕС в конце февраля, США ввели ограничительные меры против него и самой «Северстали» в июне. Все средства и активы Мордашова в ЕС должны быть заморожены, ему также запрещен въезд в ЕС или транзит через его территорию.

2 марта «Северсталь» сообщила, что полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС после санкций в отношении Мордашова.

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«Мы прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера. Перенаправляем товарные потоки на альтернативные мировые рынки», — говорилось в сообщении компании.

Мордашов, комментируя решение ЕС о санкциях, заявил, что не понимает, по каким причинам это произошло. «Я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции», — говорил он РБК.

В конце августа The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Мордашов ищет возможность смягчить санкции против его компаний. Одним из вариантов издание называло передачу 50% долей миллиардера в «Северстали» и Nordgold в траст под доверительным управлением, 50% — в фонд, чтобы прибыль из него направлялась на цели ООН. Однако «Северсталь» все сообщения об отказе Мордашова от доли опровергла.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Алексей Мордашев Северсталь санкции
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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