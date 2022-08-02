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Под санкции США попали шесть российских миллиардеров из списка Forbes

США ввели санкции против Мельниченко, Пумпянского и ММК
В список внесли совладельцев «Фосагро» Гурьевых, бизнесменов Виктора Рашникова, Андрея Мельниченко и главу совета директоров Национальной медиа группы Алину Кабаеву. Также под санкции попали ММК, ГТЛК и Сколково

США обновили санкционный список Минфина OFAC SDN, который предусматривает блокировку активов, изоляцию от долларовой системы, внеся в него шесть российских миллиардеров из списка Forbes. Это:

  • бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (9 место в российском рейтинге Forbes-2022, состояние оценено в $11,1 млрд)
  • глава совдира ММК Виктор Рашников (18-е место в Forbes-2022, $6,6 млрд)
  • совладельцы «Фосагро» Андрей Григорьевич и Андрей Андреевич Гурьевы (24-е место, $4,8 млрд)
  • совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко (47-е место, $1,9 млрд)
  • бывший член совдира ТМК Дмитрий Пумпянский (в рейтинг 2022 года не попал, в 2021 году занял 62-е место).

Помимо этого в список внесли Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Минфин США разъяснил, что Гурьев, Мельниченко и Пономаренко не владеют 50% компаний «ФосАгро», «Еврохим» и аэропорт Шереметьево, соответственно, эти компании не подпадают под санкции.

Также под санкции попали руководители администраций на территориях, перешедших под российский контроль после начала операции на Украине: глава Мариуполя Константин Иващенко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его зам Кирилл Стремоусов.

Кроме них в списке — глава совета директоров Национальной медиа группы, олимпийская чемпионка Алина Кабаева, в американском списке ее причисляют к России и Швейцарии. Также под санкции попали заместитель главы фонда фонда «Иннопрактика»,  телеведущая Наталья Попова.

«Эти элиты и бизнесмены работают в секторах экономики, которые приносят значительный доход российскому режиму, в том числе из источников за пределами России», — говорится в сообщении Минфина США.

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Вашингтон отмечает, что Андрей Гурьев является «близким соратником» президента России Владимира Путина. Его сын Андрей в списке также отнесен к элите, приближенной к Кремлю.

Виктор Рашников является мажоритарным владельцем и председателем совета директоров ММК, одного из крупнейших налогоплательщиков России.

Материал дополняется

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Виктория Тютина Виктория Тютина
США санкции Андрей Мельниченко Дмитрий Пумпянский ММК Алина Кабаева Виктор Рашников Андрей Гурьев
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