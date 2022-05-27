Мельниченко передал СУЭК и «Еврохим» жене за день до санкций ЕС

Евросоюз ввел санкции против бизнесмена 9 марта, после чего в обеих компаниях заявили, что начиная с того же дня он перестал быть их бенефициаром. Однако источники РБК и Reuters сообщили, что это произошло еще до санкций

Александра и Андрей Мельниченко (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Российский бизнесмен Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохим» 8 марта — за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции, рассказал близкий к «Еврохиму» источник РБК. Reuters со ссылкой на источники пишет, что контроль над компаниями перешел к его жене Александре.

Мельниченко был бенефициаром траста, который контролирует обе компании, пояснил собеседник РБК. По его словам, еще до введения санкций, 8 марта, бизнесмен отказался от этой роли, бенефициаром автоматически стала его супруга. При этом она не контролирует эти две компании — их контролирует траст.

По данным Reuters, Мельниченко уведомил правление компаний об отказе от контроля, потому что был обеспокоен перспективой санкций из-за военной операции на Украине. В случае смерти бизнесмена компании перешли бы к его жене — она и стала бенефициаром после его отставки.

РБК направил запрос представителю Мельниченко.

Предприниматель попал под санкции Брюсселя 9 марта. На следующий день в СУЭК и «Еврохиме» заявили, что с 9 марта Мельниченко перестал быть их бенефициаром. О том, что новым бенефициаром компании стала его супруга, 20 мая сообщила швейцарская газета Tages Anzeiger.

Мельниченко по итогам прошлого года вошел в десятку наиболее разбогатевших россиян: его состояние Forbes оценил в $25,37 млрд.

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СУЭК — крупнейший производитель угля в России (производит более 100 млн т в год, из них на экспорт в 2021 году было отправлено 54,5 млн т). До санкций Мельниченко принадлежало 92,2% акций компании. «Еврохим» производит азотные, фосфорные и калийные удобрения.