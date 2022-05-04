Bloomberg узнал об апелляции Усманова на санкции ЕС
Российский бизнесмен Алишер Усманов 29 апреля подал в Европейский суд общей юрисдикции апелляцию на решение ЕС ввести против него персональные санкции, сообщает Bloomberg.
Согласно сообщению, он попросил суд приостановить действие санкций до тех пор, пока судьи не примут окончательное решение по апелляции.
Представитель Усманова отказался от комментариев РБК.
ЕС ввел санкции против российского миллиардера 28 февраля. Усманов также находится под санкциями США, Канады, Великобритании и Японии.
В конце марта Forbes сообщил об аресте двух вертолетов, якобы принадлежащих Усманову. В Министерстве экономики и финансов Франции подтвердили заморозку права владения на вертолеты Airbus EC-175 и Eurocopter EC-155. Первый был арестован в Ле-Кастелле на Лазурном Берегу 22 марта, второй — в Монте-Карло 25 марта.
Ранее издание сообщило, что власти Германии конфисковали яхту Усманова. Затем его представитель передал изданию заявление властей Гамбурга, в котором это опровергалось. В нем говорилось, что немецкая таможня должна выдать разрешение на выход судна из порта и что «ни одна яхта не может покинуть порт без разрешения».
Однако в середине апреля федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) установило, что владельцем 156-метровой суперъяхты Dilbar является Гульбахор Исмаилова, которую BKA называет сестрой Алишера Усманова.
Таким образом, Dilbar подпадает под действие санкций и может быть законно задержана в Гамбурге, указали в ведомстве.
Алишер Усманов — основатель и основной акционер группы USM (49%), которой принадлежат компании «Металлоинвест» и «МегаФон». По оценке Forbes, его состояние составляет $11,5 млрд.