Politico узнала об ожидаемой ЕС доходности от замороженных активов России

ЕС заморозил активы ЦБ на сумму как минимум $36,5 млрд, а как максимум — на почти $260 млрд. Если активы будут использованы для инвестирования, то прибыль в размере 2,6% пойдет на помощь в восстановлении Украины

Вид на здание ЦБ РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Евросоюз надеется на годовую доходность в 2,6% от реинвестирования замороженных активов российского Центробанка, сообщает Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии. Эти доходы, вероятно, пойдут на помощь в восстановлении Украины. При этом в ЕС не исключили, что возможны и потери — в таком случае возникает вопрос, как они будут компенсированы России при возврате средств.

Над вопросом, как распорядиться замороженными активами, в ЕС работает специально созданная рабочая группа. По словам ее председателя, шведского дипломата Андерса Анлида, члены группы находятся «в исключительной ситуации», поскольку решений подобного характера в истории еще не было.

«Среди государств-членов [Евросоюза] существует консенсус в отношении того, что важно очень-очень тщательно изучить, что можно сделать [с активами]. <...> То, что будет сделано, должно соответствовать законодательству ЕС и международному праву», — уточнил Анлид Politico.

ЕС и США заблокировали активы Центробанка России сразу после начала спецоперации на Украине. Общий объем замороженных средств российский Минфин оценивал в $300 млрд. Запад уже давно пытается решить, каким образом использовать эти активы.

Как пишет Bloomberg, в Европе точно не знают объема замороженных российских активов. По проведенным в ЕС подсчетам на основе отчета ЦБ России, эта сумма может составлять около $258 млрд. Politico указывает, что речь идет о $212 млрд ($191 млрд в Бельгии и еще $21 в неназванной стране).

Официально европейские страны к началу февраля сообщили о блокировке только €33,8 млрд ($36,5 млрд). В этой связи в Евросоюзе хотят запросить у банков информацию о российских активах.

Источники Bloomberg сообщили, что юридическая служба Евросовета допустила передачу обозначенных €33,8 млрд активов на восстановление Украины, но с соблюдением некоторых условий: это должны быть ликвидные активы, их нельзя экспроприировать, необходима ясность в том, что когда-то средства будут возвращены России.

Президент Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством. Он говорил, что оно «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом».