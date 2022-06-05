Жена Мельниченко оспорит санкции Евросоюза вслед за мужем
Александра Мельниченко, жена российского бизнесмена Андрея Мельниченко, намерена оспаривать введенные против себя европейские санкции, сообщил Reuters представитель супружеской пары.
Представитель Мельниченко назвал решение ЕС ввести ограничительные меры в отношении супруги бизнесмена «иррациональной» мерой, так как она родилась в Сербии, имеет только сербское и хорватское гражданство и никогда не была в России.
Каким образом супруга предпринимателя намерена оспорить решение ЕС, представитель пары не уточнил.
РБК направил запрос представителю Мельниченко.
Бизнесмен попал под санкции Евросоюза 9 марта вместе с 13 другими бизнесменами. Список составлен из тех предпринимателей, которые, как считают в Брюсселе, «оказывают поддержку и получают выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивают ему существенный источник дохода». Ограничительные меры предполагают блокировку активов в европейской юрисдикции и запрет на въезд в страны Евросоюза.
На следующий день в «Еврохиме» и СУЭК сообщили, что Мельниченко перестал быть бенефициаром компаний. Газета Tages-Anzeiger указала позднее, что новым бенефициаром «Еврохима» стала его супруга Александра Мельниченко, после чего швейцарские банки сняли ограничения со счетов компании.
Источники РБК и Reuters сообщали, что Мельниченко перестал быть бенефициаром контролирующего обе компании траста за день до введения санкций — 8 марта, автоматически бенефициаром стала его жена. Мельниченко принял такое решение из-за опасений введения европейских санкций, отметили источники агентства.
Мельниченко счел введенные санкции «абсурдными и безосновательными», рассказал его представитель в середине марта. Он указал, что намерен подать в суд.
В частности, предприниматель планирует оспорить «заморозку» парусной яхты Sailing Yacht A в итальянском порту Триест, уточнил его представитель, отметив, что судно не собиралось покидать верфь, оно находилось в порту в рамках плановых работ по настройке системы гибридной навигации. Он добавил: «Очень жаль, что правительство Италии решило пригласить съемочную группу на верфь, обычно закрытую для посещения, чтобы заработать сомнительные политические очки».