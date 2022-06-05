Жена Мельниченко оспорит санкции Евросоюза вслед за мужем

Супруга бизнесмена Андрея Мельниченко оспорит наложенные санкции. Александра Мельниченко стала бенефициаром «Еврохима» и СУЭК вместо мужа за день до включения его в санкционные списки ЕС. Предприниматель намеревался подать в суд

Александра и Андрей Мельниченко (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Александра Мельниченко, жена российского бизнесмена Андрея Мельниченко, намерена оспаривать введенные против себя европейские санкции, сообщил Reuters представитель супружеской пары.

Представитель Мельниченко назвал решение ЕС ввести ограничительные меры в отношении супруги бизнесмена «иррациональной» мерой, так как она родилась в Сербии, имеет только сербское и хорватское гражданство и никогда не была в России.

Каким образом супруга предпринимателя намерена оспорить решение ЕС, представитель пары не уточнил.

РБК направил запрос представителю Мельниченко.

Бизнесмен попал под санкции Евросоюза 9 марта вместе с 13 другими бизнесменами. Список составлен из тех предпринимателей, которые, как считают в Брюсселе, «оказывают поддержку и получают выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивают ему существенный источник дохода». Ограничительные меры предполагают блокировку активов в европейской юрисдикции и запрет на въезд в страны Евросоюза.

На следующий день в «Еврохиме» и СУЭК сообщили, что Мельниченко перестал быть бенефициаром компаний. Газета Tages-Anzeiger указала позднее, что новым бенефициаром «Еврохима» стала его супруга Александра Мельниченко, после чего швейцарские банки сняли ограничения со счетов компании.

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Источники РБК и Reuters сообщали, что Мельниченко перестал быть бенефициаром контролирующего обе компании траста за день до введения санкций — 8 марта, автоматически бенефициаром стала его жена. Мельниченко принял такое решение из-за опасений введения европейских санкций, отметили источники агентства.

Мельниченко счел введенные санкции «абсурдными и безосновательными», рассказал его представитель в середине марта. Он указал, что намерен подать в суд.

В частности, предприниматель планирует оспорить «заморозку» парусной яхты Sailing Yacht A в итальянском порту Триест, уточнил его представитель, отметив, что судно не собиралось покидать верфь, оно находилось в порту в рамках плановых работ по настройке системы гибридной навигации. Он добавил: «Очень жаль, что правительство Италии решило пригласить съемочную группу на верфь, обычно закрытую для посещения, чтобы заработать сомнительные политические очки».



