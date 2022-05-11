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Война санкций ,  
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Мордашов оспорил в суде ЕС решение о введении против него санкций

Алексей Мордашов подал иск в суд ЕС, оспорив введение против него санкций
Иск был подан 6 мая. Bloomberg отмечает, что его рассмотрение может занять годы. Представитель Алексея Мордашова назвал санкции неправомерными
Алексей Мордашов
Алексей Мордашов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов оспорил в суде Евросоюза введение против него санкций ЕС. Запись о подаче иска содержится в электронной базе данных суда в Люксембурге, об иске написало агентство Bloomberg.

Представитель предпринимателя подтвердил РБК, что бизнесмен ранее в мае подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить санкции ЕС в отношении него. «Санкции в отношении А.А. Мордашова носят незаконный и неправомерный характер. Поэтому мы будем защищать свои интересы всеми доступными правовыми средствами», — сказал собеседник РБК.

Bloomberg отмечает, что судебные споры с ЕС по поводу санкций могут занять годы.

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Евросоюз объявил о санкциях против Мордашова 28 февраля. Тогда же в европейский санкционный список попали бизнесмены Михаил Фридман, Алишер Усманов, Петр Авен, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, секретарь генсовета и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, а также ряд других чиновников, бизнесменов и общественных деятелей.

В тот же день пресс-служба Мордашова передала РБК комментарий предпринимателя, в котором он заявил, что не понимает причин такого шага. «Я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом», — сказал тогда он.

Бизнесмен добавил, что в течение длительного времени занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы.

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4 марта стало известно об изменении структуры владения пакета Мордашова в крупнейшем турконцерне Европы TUI AG. До этого российскому бизнесмену принадлежали 34% через связанную с ним Unifirm Ltd. Она в марте передала 4,1% TUI AG российскому ООО «Севергрупп», владельцем которого выступает Мордашов, оставив за собой 29,9%. 18 марта из сообщения о раскрытии информации на Лондонской фондовой бирже стало известно о том, что Мордашов передал 29,9% акций в TUI Group жене Марине.

11 мая источник Bloomberg сообщил, что Мордашов продал долю в Национальной медиа группе (НМГ). Источник РБК, близкий к Мордашову, подтвердил, что он вышел из капитала НМГ еще несколько месяцев назад. Долю Мордашова в медиакомпании Bloomberg оценил в $30 млн. Среди обоснований санкций Евросоюза упоминалась и НМГ. В числе ее активов — «Первый канал», РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС и петербургский 78.ru. В Брюсселе считают, что входящие в НМГ телеканалы «активно поддерживают политику российских властей по дестабилизации на Украине».

Многие страны с конца февраля начали вводить или ужесточать санкции против российских чиновников, парламентариев, компаний, представителей руководства и членов их семей.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Надежда Синцова
Алексей Мордашов санкции Евросоюз суд
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