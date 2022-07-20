«Газпром» сообщил, что так и не получил от Siemens документы по турбине

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«Газпром» к 20 июля не получил от германской компании Siemens официальных документов, который позволили бы вывезти газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», сообщили в компании.

«Газпром» снова запросил у Siemens нужные бумаги и указал, что возврат турбины, как и последующий ремонт других агрегатов для «Портовой», «напрямую влияют на безопасную эксплуатацию» трубопровода.

В июле «Газпром» сообщил о задержке ремонта турбин Siemens, которые немецкая компания производила на заводе в Канаде. Оттава запретила возвращать Москве турбину из-за санкций. Из-за этого «Газпром» 14 июня сократил прокачку по трубопроводу на 40%, а на следующий день — еще на треть.

Вице-канцлер и глава Минэкономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть России турбину. «Я первым выступаю за дальнейшие жесткие санкции ЕС, но жесткие санкции должны вредить России и [ее президенту Владимиру] Путину больше, чем нашей экономике. Поэтому я прошу понять, что нам нужно лишить Путина этого предлога», — сказал он.

После этого канадские власти согласились передать турбины Siemens Германии для последующей отправки в Россию.

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