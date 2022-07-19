RWE подтвердила письмо от «Газпрома» о форс-мажоре

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 57,15 (-0,73) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 56,56 (-1,27) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 15:05
Верховный суд Белоруссии запретил работу ряда независимых профсоюзов Политика, 15:03
ФБР: более $42 млн было похищено через поддельные крипто-приложения Крипто, 15:03
На российском рубле появится Phallus duplicatus Финансы, 15:02
На бирже в Иране стартовали торги российским рублем Инвестиции, 14:54
Курс доллара упал ниже ₽55 впервые с 4 июля Инвестиции, 14:50
В СК начали проверку после смерти задержанного ФСБ ученого Колкера Общество, 14:46
«Вдох, выдох, надо почту проверить»: как успокоить ум во время медитации Pro, 14:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 14:42
Клишас назвал Литву «живущей на подачки Европы» Политика, 14:38
«Ушла эпоха, Юдзуру суперзвезда». Реакция на завершение карьеры Ханю Спорт, 14:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:31
Канада отозвала запрос о переходе российской фигуристки Забияко Спорт, 14:30
Бей, беги или замри: 10 ошибок реагирования на ИТ-инциденты Pro, 14:29
Санкции против Турции ,  
0 

RWE подтвердила письмо от «Газпрома» о форс-мажоре

«Газпром» GAZP ₽185,67 -0,55% Купить
RWE@DE €36,92 0% Купить
Фото: Michael Sohn / AP
Фото: Michael Sohn / AP

Немецкая компания RWE получила от «Газпрома» письмо о форс-мажоре, сообщили РБК в ее пресс-службе. От других комментариев там отказались.

Накануне Reuters писал, что российская компания 14 июля сообщила о форс-мажоре по поставкам газа в Европу с 14 июня как минимум одному крупному потребителю. «Газпром» в письме заявил, что не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств. Источник агентства уточнил, что речь идет о поставках в Германию по трубопроводу «Северный поток».

Впоследствии Reuters сообщил, что получение письма от «Газпрома» подтвердила другая немецкая компания — Uniper. Она отклонила претензию как необоснованную.

Reuters узнал, что «Газпром» объявил форс-мажор по ряду поставок в Европу
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

14 июня «Газпром» объявил о сокращении прокачки по «Северному потоку» из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих агрегатов производства германской Siemens, так как они находились на ремонте в Канаде и вывезти их оттуда в Россию оказалось невозможно из-за санкций. В Берлине в решении компании увидели политические причины, а не технические. В Кремле же заверяли, что ценят свое «реноме ответственного поставщика» и строго выполняют обязательства.

В начале июля власти Германии попросили Канаду вернуть «Газпрому» газотурбинный двигатель. Оттава 10 июля согласилась при условии, что сначала агрегаты передадут ФРГ, а затем уже отправят в Россию. В «Газпроме» после этого заявили, что не располагают документами с разрешением канадской стороны и поэтому не могут прогнозировать ситуацию. Вскоре компания запросила у Siemens необходимые документы.

С 11 по 21 июля «Северный поток» не работает из-за плановой профилактики.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: Getty Images Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников
Инструкции
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году
Инструкции
Pro
Форензик вам в помощь: как сотрудники обманывают компании и что делать
Кейсы
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как побороть забывчивость: пять советов для хорошей памяти
Статьи
Теги
RWE Газпром Германия газ
Материалы по теме
Немецкая Uniper отклонила требование «Газпрома» о форс-мажоре
Бизнес
Зеленский упрекнул премьера Канады за возвращение турбины «Газпрому»
Политика
«Северный поток» остановят на 10 дней
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter