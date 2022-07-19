RWE подтвердила письмо от «Газпрома» о форс-мажоре

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Немецкая компания RWE получила от «Газпрома» письмо о форс-мажоре, сообщили РБК в ее пресс-службе. От других комментариев там отказались.

Накануне Reuters писал, что российская компания 14 июля сообщила о форс-мажоре по поставкам газа в Европу с 14 июня как минимум одному крупному потребителю. «Газпром» в письме заявил, что не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств. Источник агентства уточнил, что речь идет о поставках в Германию по трубопроводу «Северный поток».

Впоследствии Reuters сообщил, что получение письма от «Газпрома» подтвердила другая немецкая компания — Uniper. Она отклонила претензию как необоснованную.

14 июня «Газпром» объявил о сокращении прокачки по «Северному потоку» из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих агрегатов производства германской Siemens, так как они находились на ремонте в Канаде и вывезти их оттуда в Россию оказалось невозможно из-за санкций. В Берлине в решении компании увидели политические причины, а не технические. В Кремле же заверяли, что ценят свое «реноме ответственного поставщика» и строго выполняют обязательства.

В начале июля власти Германии попросили Канаду вернуть «Газпрому» газотурбинный двигатель. Оттава 10 июля согласилась при условии, что сначала агрегаты передадут ФРГ, а затем уже отправят в Россию. В «Газпроме» после этого заявили, что не располагают документами с разрешением канадской стороны и поэтому не могут прогнозировать ситуацию. Вскоре компания запросила у Siemens необходимые документы.

С 11 по 21 июля «Северный поток» не работает из-за плановой профилактики.