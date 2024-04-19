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Военная операция на Украине ,  
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«Башнефть» установила ограждения от дронов на нефтезаводах

Хабиров: «Башнефть» установила ограждения от дронов на НПЗ в Башкирии
Сюжет
Военная операция на Украине
На башкирских НПЗ возвели металлические сетки, предназначенные для защиты предприятий от атак беспилотников, рассказал глава региона. Он отметил, что это «половинчатое решение», но по России «всех «Панцирями» не закроешь»
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Радий Хабиров
Радий Хабиров (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

«Башнефть» установила на своих производственных объектах, которые могут стать целями атак дронов, механические ограждения, заявил глава Башкирии Радий Хабиров, передает «Башинформ».

«Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, потому что они, допустим, первый удар выдержат, но тут же может быть второй удар. Поэтому часть работы выполнена и она продолжается постоянно. <...> В целом, когда я говорю о «Башнефти», имею в виду, конечно, все нефтеперерабатывающие заводы.», — сказал глава республики.

Башкирия контактирует с Минобороны, «чтобы нам помогли», продолжил Хабиров. Он отказался уточнить предмет обсуждения, пока ведется обсуждение мер. По всей России все потенциальные цели не получится «всех «Панцирями» не закроешь», но диалог продолжается, пояснил Хабиров.

«Самое главное из того, что сделано — мы обезопасили механическими сетками защиты основные колонны, соответственно, работает система наблюдения. Мы на этом не останавливаемся. Там есть ряд решений, о которых пока тоже говорить не буду. Они носят служебный характер. Но мы, поверьте, очень сильно об этом переживаем», — резюмировал глава Башкирии.

Reuters сообщил о «сверхбыстром» ремонте российских НПЗ после атак дронов
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В последние несколько недель ряд российских нефтезаводов подверглись атакам беспилотников. В частности, это привело к приостановке работы Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, пожару на Сызранском НПЗ в Самарской области, гибели человека и возгоранию на Славянском НПЗ в Краснодарском крае.

Минэнерго затем объявило о совместных с Росгвардией планах по обеспечению безопасности нефтезаводов, обсуждались меры по использованию таких систем, как зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». В Кремле, комментируя ситуацию с украинскими атаками, отмечали, что «военные делают все, что необходимо».

США просили Украину прекратить наносить удары по российским нефтяным объектам из опасений мирового роста цен на топливо, но Киев подчеркнул, что сам будет выбирать цели. По сведениям The Economist, некоторые американские чиновники, которые передавали послание украинским коллегам, намекнули, что сами поддерживают эту тактику ВСУ.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Радий Хабиров Башнефть Роснефть НПЗ дроны беспилотники Башкирия
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