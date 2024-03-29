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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский подтвердил недовольство США ударами Украины по НПЗ в России

Президент Зеленский подтвердил недовольство США ударами Украины по НПЗ в России
Сюжет
Военная операция на Украине
США обеспокоены ударами Украины по российским НПЗ. Она наносит их в ответ на атаки России по энергообъектам, пояснил Зеленский. Киев использует свои дроны и никто не может ему этого запретить, добавил он

Реакция США на атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России не была положительной, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

«Мы использовали наши беспилотники. Никто не может сказать нам, что мы не можем [применять их]», — добавил Зеленский.

Нападения на российские НПЗ президент объяснил тем, что это ответ на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов.

Появились снимки посаженного у НПЗ в Самарской области дрона с бомбой
Общество

В этом году участились атаки беспилотников на НПЗ в России, только за март произошло около десятка подобных случаев. В частности, 23 марта в результате атаки дронов произошел пожар на Куйбышевском НПЗ в Самарской области, там загорелась колонна первичной переработки нефти. Два дня спустя неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ в том же регионе перехватили и принудительно посадили беспилотник с бомбой.

Financial Times 22 марта сообщила со ссылкой на источники, что США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, предупредив, что они могут спровоцировать рост цен на нефть и ответные меры Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти данные, сказал, что в России бы предпочли, чтобы США попросили Украину отказаться от ее «террористической активности в отношении прежде всего мирных социальных объектов, жилых домов».

В марте ударам подверглись объекты энергетики Украины, из-за чего в стране частично введены аварийные отключения электроэнергии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Украина США НПЗ беспилотники
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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