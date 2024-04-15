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Военная операция на Украине ,  
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Reuters сообщил о «сверхбыстром» ремонте российских НПЗ после атак дронов

Reuters: Россия смогла быстро восстановить работу НПЗ после атак беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
России удалось в кратчайшие сроки отремонтировать свои НПЗ, поврежденные после атак дронов, пишет Reuters. По данным агентства, простаивающие из-за атак мощности в марте сократились до 90,5 тыс. тонн против 123,8 тыс. т ранее
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россия смогла очень быстро восстановить работу своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые подверглись атакам украинских беспилотников, сократив простаивающие мощности примерно до 10% с почти 14% в конце марта, сообщает Reuters со ссылкой на собственные подсчеты.

По оценкам агентства, общие российские мощности по первичной переработке нефти, простаивающие из-за атак дронов, сократились до 90,5 тыс. метрических тонн в сутки (660 тыс. барр. в сутки) с примерно 123,8 тыс. тонн в сутки (907 тыс. барр. в сутки) ранее.

В целом совокупные мощности первичной переработки нефти в России, отключенные из-за различных простоев и профилактических работ, ожидаются на уровне 4,4 млн тонн в апреле по сравнению с 4,1 млн тонн в марте. Как отмечает Reuters, Россия адаптировалась к санкциям и теперь может быстро ремонтировать свои НПЗ даже без западных технологий.

РБК направил запрос в Минэнерго России.

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Камала Харрис

В этом году участились атаки беспилотников на НПЗ в России, только в марте о подобных инцидентах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей.

На этом фоне в середине марта в России выросли биржевые цены на бензин. Bloomberg называл атаки на российские НПЗ одним из факторов роста цен на нефть на мировом рынке. При этом в российском Минэнерго отмечали, что ситуация с обеспечением регионов топливом и ценами на автозаправках стабильная, рисков роста стоимости моторного топлива нет. Также в министерстве сообщали, что ведомство вместе с Росгвардией разрабатывает меры безопасности для НПЗ.

The Washington Post со ссылкой источники писала, что США не поддерживают Украину в атаках на НПЗ из-за ускорения повышения мировых цен на нефть. По данным газеты, в феврале вице-президент США Камала Харрис в конфиденциальном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским попросила его воздержаться от таких атак, однако тот «отмахнулся от этой рекомендации». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что в России бы предпочли, чтобы США попросили Украину отказаться от ее «террористической активности в отношении прежде всего мирных социальных объектов, жилых домов».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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Татьяна Киселева
НПЗ ремонт нефть Военная операция на Украине беспилотники санкции
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