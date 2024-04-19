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Военная операция на Украине ,  
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Украина проигнорировала просьбу США об атаках дронов

The Economist: Украина проигнорировала просьбу США по атакам дронов на Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
США предостерегли Киев от атак целей в России беспилотниками, но передававшие послание чиновники намекнули, что сами поддерживают эту тактику, выяснил The Eсonomist. Опасения связаны с колебаниями цен на нефть и ответом Москвы
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Украины не прислушались к рекомендациям США прекратить удары беспилотниками по целям в России, пишет The Eсonomist со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

Офицер украинской разведки с позывным Детектив, ответственный за программу дронов, рассказал, что не получат приказов о сворачивании операций. На прошлой неделе «произошел отход» от нефтяной инфраструктуры, но, вероятно, это временно, пишет издание. «Наши цели меняются день ото дня. Мы держим русских в напряжении», — пояснил он.

Не все американские чиновники согласны с позицией США, некоторые из них «подмигивали», когда передавали предостережения со стороны Вашингтона, в частном порядке они советовали следовать выбранной тактике. Об этом сообщили The Eсonomist в одной из украинских компаний, занимающихся производством беспилотников дальнего действия.

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Опасения властей США, из-за которых власти попросили Украину воздержаться от атак дронов, были связаны с несколькими причинами. Среди них риски ответных ударов со стороны России, при которых проигравшей стороной окажется Украина.

Другой причиной стали перспективы роста цен на нефть: Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей; на фоне нападений на нефтеперерабатывающие предприятия стоимость нефти Brent поднялась до $85 за баррель. Это, в свою очередь, привело к росту цен на топливо — как раз в момент начала предвыборной кампании президента Джо Байдена.

Киев публично отказался следовать советам извне при выборе целей. «Мы использовали наши беспилотники. Никто не может сказать нам, что мы не можем [применять их]», — заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В Кремле, комментируя ситуацию с украинскими атаками, заявили, что «военные делают все, что необходимо». Глава департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов сообщил, что ведомство вместе с Росгвардией разрабатывает меры безопасности для НПЗ.

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