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Военная операция на Украине ,  
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Крупнейший нефтезавод на юге России остановили после атаки дронов

Губернатор Голубев: Новошахтинский НПЗ остановили после атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
На нефтезавод неподалеку от Ростова-на-Дону упали беспилотники, которые были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, работа остановлена. Этим утром дроны атаковали еще два нефтезавода — в Рязанской и Ленинградской областях
Новошахтинский НПЗ
Новошахтинский НПЗ (Фото: nznp.ru)

Беспилотники упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов, работа технологических объектов предприятия остановлена, сообщил губернатор Василий Голубев.

Аппараты упали в результате работы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнил он. Последствия произошедшего уточняются.

Утром Голубев отчитывался об уничтожении трех дронов «на подлете» к Новошахтинску.

Новошахтинский завод нефтепродуктов — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области. Его полная мощность — 5,6 млн тонн. Завод расположен в 100 км от Ростова-на-Дону и производит бензин, мазут, судовое, дизельное и печное топливо.

Он уже подвергался атакам дронов — в июне 2022 года. Тогда один аппарат попал по технологическому оборудованию установки по переработке нефти, второй — по объектам резервуарного парка сырой нефти, начался пожар.

Атаке 13 марта подверглись еще два нефтезавода в других регионах России. На НПЗ в Рязанской области начался пожар, несколько человек пострадали. По данным ТАСС, двое доставлены в больницу. В Ленинградской области дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Кинеф», он работает в штатном режиме.

Накануне, 12 марта, были атакованы дронами объект НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом. Это одно из крупнейших предприятий в России по нефтепереработке бензинового профиля. Атака привела к росту биржевых цен на бензин. Кроме того, беспилотник ударил по нефтебазе в Орле: начался пожар в одном из резервуаров.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ростовская область Новошахтинск Василий Голубев НПЗ дроны беспилотники
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