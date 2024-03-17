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Военная операция на Украине ,  
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На Славянском нефтезаводе при атаке БПЛА погиб сотрудник и начался пожар

Оперштаб: на Славянском НПЗ после атаки БПЛА начался пожар, умер один сотрудник
Сюжет
Военная операция на Украине
На нефтезаводе произошел пожар из-за падения нейтрализованного дрона, от сердечного приступа умер один сотрудник предприятия. Возгорание потушили
Фото: Екатерина Христова / ТАСС
Фото: Екатерина Христова / ТАСС

Несколько беспилотников попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Атака произошло около 3:00. Дроны нейтрализовали, но после падения одного из них возник пожар, который тушили 83 человека при помощи 25 штук техники. К 4:29 пожар удалось потушить.

«По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти — сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населенному пункту также нет», — добавили в оперштабе.

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Бизнес
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В последние несколько дней несколько нефтеперерабатывающих заводов в России подверглись атакам дронов. 12 марта нападению подвергся объект НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом, одно из крупнейших предприятий в России по нефтепереработке бензинового профиля. В тот же день беспилотник ударил по нефтебазе в Орле, начался пожар в одном из резервуаров, а 16 марта удар дрона привел к пожару на территории Сызранского НПЗ в Самарской области, еще один беспилотник пытался атаковать Новокуйбышевский нефтезавод, но попытку удалось пресечь, никто не пострадал.

Российские власти связывают атаки на НПЗ с президентскими выборами, попытками Киева им помешать и создать «информационный эффект».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
НПЗ Краснодарский край дроны беспилотники
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