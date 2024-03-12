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Военная операция на Украине ,  
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Кремль отреагировал на атаки украинских дронов на российские регионы

Песков — об атаках дронов: наши военные начеку, военная операция продолжается
Сюжет
Военная операция на Украине
В Кремле, комментируя атаки украинских беспилотников на российские регионы, заявили, что «военные делают все, что необходимо». По данным Минобороны, ночью было сбито более 20 дронов над семью областями
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытки атак беспилотников на российские регионы, предпринятые со стороны Украины сегодня.

«Продолжается такая террористическая активность, попытка нанесения ударов по гражданским объектам со стороны киевского режима. Наши военные начеку. Специальная военная операция продолжается», — сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Он подчеркнул, что «военные делают все, что необходимо».

Атака беспилотников и диверсантов на регионы России. Главное
Политика
Фото:Reuters

Ночью Минобороны России отчиталось об отражении атаки беспилотников в семи регионах. Два беспилотника сбили в Московской области, в Ленинградской — один, Белгородской — семь, в Курской — 11. По одному дрону ПВО перехватили в Брянской и Тульской областях, еще два — над Орловской. Кроме того, об атаке дрона сообщили власти Нижегородской области, где произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа. Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о падении беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса, в результате чего там также произошло возгорание.

Утром в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода вводили ограничения на полеты в целях обеспечения безопасности. Днем в Белгородской области сбили два беспилотника, а в Воронежской — объявляли ракетную опасность. Об атаке дронов сообщали власти Таганрога.

Также в ФСБ рассказали о попытках украинских диверсантов перейти границу в Белгородской и Курской областях. По данным ведомства, все они пресечены, потери противника составили более ста человек, шесть танков, 20 бронемашин, уничтожена французская артиллерийская установка Caesar.

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Кремль отреагировал на атаки украинских дронов на российские регионы
Кремль отреагировал на атаки украинских дронов на российские регионы

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Теги
Юлия Овчинникова
Дмитрий Песков беспилотники Украина Россия
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