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Военная операция на Украине ,  
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Минэнерго пообещало установить «Панцири» для защиты нефтезаводов

Сюжет
Военная операция на Украине
Установку «систем защиты типа «Панциря» для НПЗ обсуждают в Минэнерго и Росгвардии. В последние недели несколько предприятий нефтепереработки были атакованы ВСУ
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минэнерго и Росгвардия разрабатывают меры безопасности по защите нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил в ходе круглого стола в Совфеде глава департамента развития газовой отрасли министерства Артем Верхов.

«Работа по безопасности ведется, действительно актуальный вопрос. Отрабатываем совместно, в том числе с коллегами из Росгвардии, [меры] по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты типа «Панциря», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения, как пилотируемых, так и беспилотных. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

По словам Верхова, в случае выхода какого-либо оборудования из строя можно перенаправить потоки топлива. «Главное, чтобы РЖД не подкачали. Обычно так мы и делаем», — добавил глава департамента.

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Новошахтинский НПЗ

В последние недели несколько российских нефтезаводов подверглись атакам беспилотников. В частности, это привело к приостановке работы Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, пожару на Сызранском НПЗ в Самарской области, гибели человека и возгоранию на Славянском НПЗ в Краснодарском крае.

Минэнерго заверило в отсутствии рисков роста цен на топливо и в стабильности ситуации. «В результате принятых правительством превентивных мер по запрету экспорта автомобильного бензина и введению заградительных пошлин для перекупщиков сформирован устойчивый профицит предложения на внутреннем рынке», — заявляли в министерстве.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минэнерго Росгвардия «Панцирь» ПВО НПЗ
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