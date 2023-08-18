Первое за месяц грузовое судно из Украины прибыло в Стамбул

Joseph Schulte везет из Украины свыше 2 тыс. контейнеров, их общей вес — более 30 тыс. т. Содержимое контейнеров не уточняется. При этом судно не могло покинуть Одессу в рамках зерновой сделки, так как на борту было не зерно

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Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, ставший первым покинувшим украинский порт за месяц судном, встал на якорь в порту Стамбула. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

На Joseph Schulte находятся 2114 контейнеров, их содержимое ведомство не уточнило. Вместе с тем министерство отметило, что судно находилось в порту Одессы с начала полномасштабных боев на Украине и не могло покинуть его в рамках зерновой сделки, так как не перевозило зерновые культуры.

Судно перевозит более 30 тыс. т груза, уточнял Киев. Контейнеровоз пришвартован в Мраморном море к юго-западу от Стамбула, следует из данных MarineTraffic, отслеживающего передвижения морских судов.

Контейнеры используют для перевозки широкой номенклатуры товаров — от алкоголя и бытовой техники до металлов, станков и прочего инженерного оборудования. Среди возможных грузов — уголь и зерно.

Россия в середине июля отказалась продлить действие зерновой сделки, после чего объявила, что будет считать все идущие в порты Украины суда потенциальными перевозчиками военных грузов. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства. Киев предупредил о зеркальных мерах.

Власти Украины решили продолжить вывозить зерно даже без участия России, несмотря на риски. Киев предложил собственный морской маршрут в сторону Босфора, обратившись к Международной морской ассоциации. Министерство инфраструктуры Украины уточняло, что коридоры будут использоваться в первую очередь для выхода тех судов, что пребывали в портах Украины до начала полномасштабных боев.

Москва требует для возобновления сделки выполнять ее требования в части снятия части санкций — переподключить Россельхозбанк к международной системе SWIFT, отменить ограничения на страхование и перестрахование судов и др. Вашингтон настаивает, что нынешняя ситуация не вопрос уступок, что у России есть возможности экспортировать зерно и в последний год она «намного превышает» соответствующие показатели поставок за рубежи, которые были до начала полномасштабных боев на Украине. Американские власти занялись проработкой альтернативных маршрутов без участия России.